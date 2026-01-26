Masacre de Salamanca: Lo contratan para llevar el sonido y lo ejecutan en el campo de futbol

Autoridades del Gobierno de Guanajuato se comprometieron a dar con los responsables de la masacre ocurrida la tarde del domingo en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores, municipio de Salamanca, que dejó 11 muertos y 6 lesionados.

Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, envió un mensaje de solidaridad a las víctimas: “decirles que estamos acompañándolas desde el día de ayer. Importante mandar un mensaje contundente que es que esto no puede quedar impune”.

Detalló que en el campo de futbol se llevaba a cabo la final del torneo de la Liga de Loma de Flores cuando “los asistentes fueron sorprendidos por hombres armados, quienes ingresaron a bordo de tres camionetas y comenzaron a disparar.

En este sitio todavía se puede observar la sangre en el suelo, además del desorden provocado por esta tragedia, y la cinta amarilla delimitando algunos espacios”, añadió.

La final la disputaban los equipos de “Biodent” contra “Marañón”, de los cuales uno de éstos habría sido patrocinado por un líder criminal de la zona.

Familiares de las víctimas acudieron la mañana de este lunes a recuperar algunas de las pertenencias que se quedaron en el lugar.

Patricia Barrón, testigo de los hechos narró que en el sitio estaba su comadre, que recibió un rozón de bala, y su bebé de un año, que fue protegido por un hombre que lamentablemente perdió la vida.

Había un menor, su mamá también sufrió una situación en su hombro; afortunadamente, no le tocó ningún disparo, era mi ahijado el de la carriola y creo que fue un milagro de Dios que no les haya pasado nada y agradecemos un día más de vida. Ahora sí que hubo un héroe, pues que lo defendió y fue una de las personas que falleció”.

Otros vecinos del lugar lamentaron la pérdida de sus seres queridos, que tuvieron la mala fortuna de ser alcanzados por las balas; tal es el caso de un joven que fue contratado para prestar el servicio de sonido local.

Ay, pues solamente que era un chico extraordinario, él era el alma de la familia y nos dolió mucho su partida”, comentó uno de los familiares de la víctima.

Vecinos de la zona señalaron que la ráfaga de balas se prolongó por varios minutos: “Bueno, yo no me asomé, ‘¿usted cree que iba a andar viendo desde que empezó la tronadera?’ No, no me iba a ir allá, porque sí se oía feo y duró mucho, a lo mejor unos 15 minutos”.

Entre los muertos hay, por lo menos, cinco guardias de seguridad privada, una de ellos mujer.

Igual y pues yo digo, si hay alguna situación entre diferentes organizaciones, pues los deberían de versar, porque tanta gente inocente, gente que viene realmente a recrear a echar porras, a pasar un rato de diversión. ¿Por qué a ellos? Y cómo a todos los guardias que no eran parte de ningún grupo y que sólo venían a hacer su trabajo”, agregó.

De los seis lesionados, dos fueron dados de alta la misma noche del domingo. Mientras que 10 de los 11 cuerpos ya fueron identificados por la Fiscalía de Guanajuato.

Partido de futbol termina en masacre

El gobierno municipal de Salamanca, Guanajuato, confirmó 11 muertos en tras una balacera que tuvo lugar este domingo en un campo de futbol.

A través de un comunicado, el gobierno municipal de Salamanca condenó enérgicamente los hechos violentos que tuvieron lugar esta tarde, en la comunidad de Las Flores, donde personas se encontraban reunidas en un campo de futbol.

Se detalló que lamentablemente, “como resultado de estos hechos, se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario”.

Mientras que 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego, mismas que ya se encuentran recibiendo atención médica.

Se destacó que “elementos de la Dirección de Seguridad Pública se trasladaron al lugar para brindar la atención correspondiente y, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), desplegaron de manera inmediata un operativo para la localización de los responsables”.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) realiza el levantamiento de los indicios correspondientes y lleva a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Por último, el gobierno municipal de Salamanca expresó su más sincera solidaridad con las familias y personas afectadas por estos hechos, y refrendó su compromiso de acompañarlas y trabajar de manera permanente por la seguridad y la paz de la comunidad.

