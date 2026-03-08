Decomisan varillas y palos con alambre previo a marcha por 8M

Fuerza Civil reportó que logró el aseguramiento de diversos objetos como varillas de metal, palos de madera con alambre a su alrededor, rollos de alambre y botellas de vidrio en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, en el marco de la marcha del 8M, en Nuevo León.

La policía estatal informó que logró el aseguramiento durante el operativo por la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en la entidad.

Estas acciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos, con el objeto de preservar el orden y salvaguardar la integridad de las personas asistentes", aseguró Fuerza Civil en un comunicado.

En el operativo no hubo personas detenidas porque los objetos estaban escondidos en las inmediaciones de la Explanada de los Héroes.

Objetos decomisados previo a la marcha por el 8M Foto: Especial

Miles de mujeres salen a las calles de Nuevo León

Por ABC Noticias

Desde las 15:00 horas de este 8 de marzo, mujeres de todas las edades comenzaron a llegar a la Explanada de los Héroes, desde donde partirán en diversos contingentes para marchar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.

Enfundadas con prendas en color morado que simboliza la lucha contra la violencia de género y otras más sosteniendo carteles con consignas que reclaman justicia, fue como cientos de mujeres arribaron a este sitio en el que, desde temprana hora, se desplegó un operativo de seguridad conformado por policías de Fuerza Civil y de otras corporaciones de seguridad.

La marcha dará inicio en punto de las 17:00 horas y las mujeres formarán diversos contingentes para recorrer las principales calles del centro de la ciudad y culminar la manifestación en la Macroplaza.

jcp