Motociclista muere de madrugada al chocar contra camioneta

Un motociclista perdió la vida luego de que se impactó contra una camioneta cuando circulaba por la Carretera Nacional, a la altura del sector Las Arboledas El Faisán, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este sábado 7 de marzo, al filo de las 03:00 horas cuando a través del número de emergencias 911 se reportó un accidente vial en el que un motociclista había resultado lesionado, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio hacia el sitio.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Santiago y Protección Civil del Estado, quienes al arribar localizaron a un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica junto a una motocicleta deportiva.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor presentaba diversas lesiones visibles en extremidades superiores e inferiores tras el fuerte impacto contra la camioneta.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) también acudieron para brindar la atención correspondiente, mientras que personal de vialidad comenzó con las labores de abanderamiento para alertar a los automovilistas que circulaban por la zona y evitar otro percance.

Tras la valoración médica, los socorristas confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

El fallecimiento fue confirmado alrededor de las 04:24 horas en el mismo lugar del accidente.

De manera preliminar, las autoridades informaron que la persona fallecida es un hombre, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores datos sobre su identidad o edad.

La motocicleta deportiva en la que viajaba quedó sobre la vía tras el choque.

Mientras los cuerpos de auxilio realizaban el acordonamiento del área para preservar la escena y permitir el trabajo de las autoridades investigadoras, se registró un segundo incidente en el sitio.

De acuerdo con los reportes, un vehículo que transitaba por la zona terminó impactándose contra una patrulla que se encontraba resguardando el lugar del primer accidente, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad en el área.

A pesar de este segundo percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad. Sin embargo, debido a la situación, las autoridades determinaron realizar el cierre preventivo de la circulación en ese tramo de la Carretera Nacional.

Elementos de tránsito permanecieron en el lugar para dirigir la circulación y evitar nuevos accidentes, mientras agentes ministeriales y peritos realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el choque entre la motocicleta y la camioneta.

