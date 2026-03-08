Cocodrilo ataca a abuelito; le desgarra el brazo

Un hombre de la tercera edad se encuentra en riesgo de perder el brazo derecho, luego de ser atacado por un cocodrilo cuando pescaba en una laguna del municipio de Altamira, en el sur de Tamaulipas.

La agresión ocurrió la tarde del domingo en uno de los cuerpos de agua ubicados en el corredor industrial de dicha localidad.

De acuerdo con personal de emergencia, recibieron una llamada de auxilio y al llegar al lugar confirmaron que un hombre identificado como Martín “N” presentaba un semidesprendimiento del brazo derecho, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General Carlos Canseco, en el municipio de Tampico.

Los servicios de emergencia señalaron que el estado de salud del afectado es delicado, debido a que el brazo le fue desgarrado por la mordedura del reptil.

Trascendió que el hombre se encontraba cerca de la laguna y que el animal lo atacó mientras que él alcanzó a reaccionar.

Además, se presume que además de pescar, la víctima podría haber estado lavando ropa, ya que se encontraron prendas de vestir en la orilla, las cuales al parecer utilizaba para lavar.

Laguna en la que un abuelito fue atacado por un cocodrilo Foto: Especial

Cabe recordar que desde mediados de 2024, la zona conurbada conformada por Tampico, Madero y Altamira ha registrado un alarmante aumento en la presencia de cocodrilos, debido a las fuertes lluvias y crecidas de corrientes provocadas por el huracán Alberto.

Esto ha ocasionado que los reptiles salieran de su hábitat natural, representando un grave peligro para la población.

Durante ese año, las autoridades lograron capturar y reubicar en su hábitat a más de un centenar de cocodrilos.

Zona en la que un abuelito fue atacado por un cocodrilo Foto: Especial

jcp