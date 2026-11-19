Durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que las autoridades mexicanas han identificado, dentro de algunas caravanas migrantes, a líderes que presuntamente cuentan con líneas de autobuses, lo que apuntaría a un negocio irregular relacionado con el traslado de personas, más que a una participación directa del crimen organizado, como señaló un funcionario de Estados Unidos.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional estadunidense, Markwayne Mullin, quien sostuvo que los cárteles tienen influencia en las caravanas migrantes que avanzan por territorio mexicano rumbo a la frontera norte, Rodríguez Velázquez indicó que en México han detectado otro tipo de actividades ilícitas vinculadas con estos movimientos.

Más que el crimen organizado, lo que nosotros hemos detectado es un negocio, que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos con otro tipo de fachada”, expuso la funcionaria federal.

En ese sentido, explicó que entre los liderazgos de algunas caravanas se han identificado personas que poseen líneas de autobuses, una actividad que, de acuerdo con lo señalado, podría estar relacionada con la organización y movilización de grupos de migrantes.

La titular de Gobernación reiteró que el gobierno de México mantiene una política de atención a la migración que busca privilegiar el respeto a los derechos humanos, evitar el uso de la violencia y mantener la cooperación con Estados Unidos y los países de Centroamérica.

México está ocupado en la atención de la migración con respeto a los derechos humanos, sin violencia y México coopera como vecino de los Estados Unidos y de los países centroamericanos”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que la colaboración con el gobierno estadunidense no representa una subordinación, sino un acuerdo entre países en el que existe una responsabilidad compartida frente al fenómeno migratorio.

No como una subordinación, sino como un acuerdo en donde hay una responsabilidad compartida”, puntualizó.

Rosa Icela también aseguró que México continuará actuando contra quienes sean responsables de delitos relacionados con el tráfico de personas, al señalar que las autoridades han realizado detenciones y seguirán procediendo contra quienes incurran en estas prácticas.

La titular de Gobernación indicó que en México han detectado otro tipo de actividades ilícitas vinculadas con estos movimientos. Cuartoscuro

¿Qué dijeron las autoridades estadunidenses?

Las declaraciones de la secretaria de Gobernación se dieron luego de que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, señalara que los cárteles estarían influyendo en las caravanas migrantes que recorren México con la intención de llegar a territorio estadunidense.

El funcionario estadunidense acusó a estas organizaciones criminales de engañar a personas en situación vulnerable mediante promesas que, aseguró, no pueden cumplir, y reiteró la postura del gobierno de Donald Trump de impedir el ingreso de caravanas migrantes a Estados Unidos durante su mandato.