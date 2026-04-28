Más de 28 mil mdp transforman a Uruapan con obras del Plan Michoacán

La coordinación entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la administración estatal de Alfredo Ramírez Bedolla ha permitido concretar una inversión histórica superior a 28 mil 542 millones de pesos en obras públicas para el municipio de Uruapan.

El paquete contempla 20 proyectos estratégicos: 15 estatales y 5 federales, que posicionan a Uruapan como una prioridad dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con énfasis en infraestructura vial, hospitalaria y movilidad sustentable, en beneficio de más de 360 mil habitantes.

Entre las obras más relevantes destaca la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, considerada la principal arteria logística del occidente del país. Este proyecto cuenta con una inversión federal superior a 21 mil millones de pesos y abarca el tramo Pátzcuaro-Uruapan, así como su conexión hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, facilitando el transporte de productos agropecuarios clave para la economía regional.

En materia de salud, resalta la construcción y puesta en marcha del Hospital General Regional del IMSS, con una inversión superior a mil millones de pesos, que ampliará significativamente la capacidad de atención médica en la región.

El gobierno estatal también impulsa proyectos de movilidad innovadores, como el teleférico, el sistema de transporte por cable más moderno en la entidad, acompañado de 22 obras complementarias y la modernización de la avenida San Francisco, con el objetivo de mejorar la conectividad urbana bajo criterios de inclusión social.