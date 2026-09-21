Caen 7 de ‘Los Mayos’ en enfrentamiento y liberación de 3 secuestrados en Sonora: García Harfuch

Durante un operativo para liberar a tres personas privadas de su libertad, elementos del Gabinete de Seguridad se enfrentaron con los presuntos responsables; con un saldo de tres agentes heridos, detuvieron a siete personas y aseguraron un arsenal de 40 armas largas, en Puerto Peñasco, Sonora, informó Omar García Harfuch.

Se indicó que los detenidos, entre ellos un menor de edad, pertenecen a una célula de Los Mayos, del Cartel de Sinaloa, quienes fueron identificados como Mauricio Espinoza Cubillas, alias “El 8” o “El Comandante”, y Joan Elihu Molina Tanori, “El 80”.

Los otros detenidos son Gustavo Zepeda Parra, “El Primo”; Adrián Rabago Nava, “Satanás” o “09”; Agustín Campos Zaragoza, “El 99” o “El Tucán”, y Juan Carlos Gutiérrez Maytorena, “El 13”.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló, en un mensaje en su cuenta de X, que a los presuntos responsables se les aseguraron vehículos con reporte de robo en Estados Unidos.

Aseguran más de 40 armas largas y explosivos

“En Puerto Peñasco, Sonora, trabajos de investigación de @fgjesonora, con información del Centro Nacional de Inteligencia de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx y @Amicsonora. En una operación encabezada por @Defensamx1 y @Amicsonora permitieron ubicar un inmueble relacionado con la privación ilegal de la libertad de varias personas.

“Durante el operativo, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego. La acción permitió detener a siete personas, liberar a tres víctimas que se encontraban privadas de la libertad y asegurar más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi, una ametralladora Browning M2 calibre .50, artefactos explosivos improvisados, casi 4 mil cartuchos, droga, equipo táctico y **vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos”, explicó García Luna.

En su mensaje, el titular de la SSPC reconoció el trabajo de los tres integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora, que resultaron lesionados durante el operativo.

“Hacemos un reconocimiento especial a los tres agentes de la AMIC que resultaron heridos durante la agresión. Su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de la población merecen todo nuestro respeto. Afortunadamente, los tres se encuentran fuera de peligro. Agradecemos al gobernador @AlfonsoDurazo por la coordinación y el respaldo permanente”, escribió García Harfuch.

Un arsenal de 40 armas largas, en Puerto Peñasco, Sonora, X

Gabinete de Seguridad detalla operativo

Sobre el operativo, el Gabinete de Seguridad detalló que, derivado de labores de inteligencia e investigación, acompañadas de vigilancias fijas y móviles, los agentes de seguridad ubicaron en Puerto Peñasco un inmueble relacionado con la privación de la libertad de trabajadores independientes de minería.

En el operativo se liberaron a tres personas privadas de la libertad, detuvieron a siete personas, una de ellas menor de edad, y aseguraron armas, cartuchos, cargadores y vehículos.

Durante el operativo ocurrió un enfrentamiento con civiles armados que viajaban en vehículos, por lo que el personal federal repelió la agresión conforme a los protocolos establecidos, con un saldo de tres agentes estatales heridos, quienes fueron trasladados a un hospital, donde recibieron atención médica y se reportan fuera de peligro.

Se realizó el cateo de un domicilio, donde se aseguraron más de 40 armas largas, cinco armas cortas, tres ametralladoras de diferentes calibres, cerca de 4 mil cartuchos, artefactos explosivos improvisados, chalecos balísticos, equipo táctico, envoltorios con heroína y diversos vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

Además, en otro cateo se aseguraron dosis de metanfetamina, tres vehículos de alta gama, dos de ellos también con reporte de robo en el país vecino, cargadores abastecidos y diversos documentos.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, mientras que las tres personas liberadas recibieron atención médica, auxilio y orientación por parte de las autoridades.