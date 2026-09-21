116 homicidios dolosos sacuden a México durante el fin de semana

Durante el pasado fin de semana se reportaron 116 homicidios dolosos en el país, de los cuales 39 se cometieron el viernes 18 de septiembre, otros 39 el sábado 19 y 38 el domingo, de acuerdo con la compilación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En los reportes presentados por el Gabinete de Seguridad se detalló que, en los tres días, Guanajuato fue nuevamente la entidad con mayor violencia letal, 15 personas asesinadas en este periodo.

Le siguieron el Estado de México con 12 homicidios dolosos, Baja California con 10 casos, Sinaloa con 8 personas asesinadas; Chiapas, Guerrero y Michoacán con 7 casos, por entidad.

El informe Víctimas reportadas por homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales estableció que durante el pasado fin de semana se reportaron 6 casos en Morelos; mientras que, en la Ciudad de México, Colima y Jalisco fueron 5 personas asesinadas, por entidad.

En Chihuahua, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz se cometieron 4 homicidios dolosos, por entidad, y en Oaxaca fueron 2 asesinatos durante el fin de semana.

El reporte del Secretariado Ejecutivo establece que en los 20 días que van de septiembre, en el país han sido asesinadas 721 personas, para un promedio de 36 casos por día.