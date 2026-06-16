Mario Delgado entrega más de 9 mil tarjetas del programa Beca Rita Cetina

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, encabezaron una asamblea en la alcaldía Iztacalco para formalizar la entrega de 9,500 tarjetas del programa Beca Rita Cetina. Este apoyo está destinado a cubrir gastos de uniformes y útiles escolares de estudiantes de nivel primaria en la demarcación.

Durante el evento, realizado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca y en compañía de la alcaldesa Lourdes Paz Reyes, se informó que, a nivel nacional, el programa beneficiará a 12 millones de estudiantes de primaria pública con un pago único de 2,500 pesos. Este recurso comenzará a dispersarse durante el mes de agosto, previo al inicio del próximo ciclo escolar.

Un programa de alcance nacional

Mario Delgado destacó que la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene como objetivo central evitar la deserción escolar por falta de recursos económicos. "Las becas representan un abrazo del Gobierno a las familias mexicanas; no se trata de regalar dinero, sino de garantizar el derecho a la educación para millones de estudiantes", afirmó el titular de la SEP.

De acuerdo con las autoridades, el Sistema Nacional de Becas para el Bienestar prevé atender a un total de 22.8 millones de estudiantes en todo el país durante 2026, con una inversión histórica de 178,200 millones de pesos, superando significativamente los 58,200 millones ejercidos en 2019.

El secretario recordó que, además del nuevo apoyo para primaria, actualmente 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben la Beca Universal Rita Cetina por 1,900 pesos, cobertura que se ha extendido a todas las secundarias públicas del país.

Por otra parte, el coordinador Julio León Trujillo precisó que el apoyo para uniformes y útiles será entregado por cada estudiante inscrito, por lo que las familias con más de un hijo en nivel primaria recibirán el monto correspondiente por cada beneficiario a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

SEP da a conocer resultados de asignación para preescolar y primaria

Por Aurora Zepeda

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ya se encuentran disponibles los resultados de asignación para preescolar, primer grado de primaria y educación especial en escuelas públicas de la Ciudad de México correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, señaló que madres, padres de familia y tutores pueden consultar los resultados a través del portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM): https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

Explicó que este proceso busca garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten oportunamente con un espacio educativo para continuar su formación académica en planteles públicos de la capital del país.

Asimismo, informó que quienes no estén conformes con la escuela asignada podrán solicitar un cambio de plantel del 16 al 18 de junio mediante el mismo portal electrónico.

Sin embargo, precisó que las modificaciones estarán sujetas a la disponibilidad de espacios, debido a que gran parte de las escuelas cuentan actualmente con matrícula completa.

La SEP advirtió que, en caso de obtener un cambio favorable, el estudiante perderá automáticamente el lugar asignado originalmente y deberá incorporarse al nuevo plantel. Si la solicitud no procede, conservará su asignación inicial.

Mario Delgado agregó que los resultados para los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral estarán disponibles a partir del 18 de junio, mientras que la asignación para el nivel secundaria en el periodo ordinario se dará a conocer el próximo 4 de agosto.