Baja California fortalece la autonomía económica y la seguridad de las mujeres

Con el propósito de reducir brechas de desigualdad y garantizar entornos libres de violencia, la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila consolidó durante sus primeros cinco años de gestión una red de apoyos económicos, esquemas formativos y mecanismos de resguardo policial dirigidos a las mujeres en los siete municipios de Baja California.

La base de esta estrategia de bienestar radica en la Tarjeta Violeta, subsidio que otorga un respaldo directo de 2 mil 600 pesos bimestrales a 100 mil jefas de familia en condición de vulnerabilidad. Con el fin de evitar su desaparición transexenal, el programa fue incorporado a la Constitución local, complementándose con talleres de prevención de violencia intrafamiliar y capacitación en oficios productivos.

Cobertura académica y fomento al empleo

El gobierno estatal fijó para 2026 una meta de atención de 14 mil 809 mujeres integradas a diversos niveles académicos, desde alfabetización elemental hasta educación superior. Como parte de esta apertura de espacios gratuitos en nivel medio superior, en agosto una generación de titulares de la Tarjeta Violeta recibió certificados de preparatoria para continuar sus planes profesionales.

La autonomía económica también contempló la vinculación con el sector laboral a través de las ferias comerciales Expo Emprende Violeta y la profesionalización del transporte público mediante la iniciativa Mujeres al Volante, la cual ha capacitado a más de 240 operadoras en Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Infraestructura de protección y salud integral

En materia de procuración de justicia y contención a víctimas, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) que operan en Tijuana, Mexicali y San Quintín superaron las 21 mil intervenciones psicológicas, facilitando patrocinios jurídicos y canalizaciones a refugios temporales protegidos.

A este esquema se integró la entrega del nuevo cuartel del Escuadrón Violeta en la capital del estado, obra que requirió una inversión superior a los 55 millones de pesos para albergar consultorios médicos, cubículos de atención psicológica, áreas jurídicas y dormitorios de resguardo preventivo.

La estrategia sanitaria desplegó brigadas móviles de la Ruta Rosa para practicar estudios mastográficos y citológicos gratuitos a nivel regional, apalancadas por el ejercicio de 500 millones de pesos provenientes del Bono de Género destinados al bienestar compartido de las bajacalifornianas.