Sheinbaum anuncia 100 consultorios y la contratación de 2 mil 462 trabajadores para el ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) implementará un programa de 12 acciones en un plazo de 120 días para ampliar su capacidad de atención médica, concluir obras hospitalarias y reforzar su plantilla laboral, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

La estrategia incluye la construcción de 100 consultorios que se integrarán al Servicio Universal de Salud, la contratación de mil 710 médicos especialistas, 502 enfermeras y 250 médicos generales, así como la remodelación de 64 salas de urgencias.

Durante la conferencia matutina, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que el programa también contempla concluir obras en siete unidades médicas e iniciar la rehabilitación integral de otros hospitales y clínicas.ISSSTE: obras y equipamiento para ampliar la atención

Entre las obras que se prevé concluir están el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo; y el Hospital General Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán.

También se terminarán trabajos en la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan, Estado de México, y en unidades de medicina familiar de Arcelia, Guerrero; Jiquilpan y Paracho, Michoacán.

En paralelo, comenzará la rehabilitación integral de la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango; el Hospital Regional de Culiacán, Sinaloa, y el Hospital General Darío Fernández, en la Ciudad de México.

Excélsior

El plan incluye iniciar la construcción de Centros de Salud con Servicios Ampliados en Villahermosa, Tabasco, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Además, continuará la rehabilitación de ocho unidades médicas, entre ellas el Hospital Fernando Ocaranza, en Hermosillo; el Hospital General de Cancún y el Hospital General de Tlatelolco, en la Ciudad de México.Remodelarán urgencias y atenderán rezago quirúrgico

Como parte del fortalecimiento hospitalario, el ISSSTE concluirá la rehabilitación y el equipamiento de 55 quirófanos y remodelará 64 salas de urgencias.

Para estas últimas se contempla adquirir 213 carros rojos con desfibrilador, 485 mesas Pasteur, 701 monitores de signos vitales y 840 sillas cama para familiares.

También se habilitarán 50 consultorios de atención continua y se eliminará el trámite previo de vigencia de derechos para facilitar el acceso a urgencias. El instituto implementará, además, un protocolo de atención prioritaria a poblaciones vulnerables.

La estrategia busca reducir el rezago quirúrgico, particularmente en intervenciones de hernias, vesícula, cataratas, próstata y rodilla, así como en procedimientos de mínima invasión. También se duplicará el número de consultas de telemedicina.Abasto de medicamentos: metas diferenciadas

En materia de medicamentos, Batres indicó que el ISSSTE buscará mantener un abasto general de 97 por ciento y alcanzar 95 por ciento de disponibilidad en cada unidad médica.

La estrategia contempla asimismo que el 100 por ciento de las recetas electrónicas se atiendan en las unidades médicas. Esta cifra corresponde al surtimiento de recetas electrónicas y no debe confundirse con el porcentaje general de abasto.

Para reforzar la operación hospitalaria, el instituto adquirirá 75 equipos electromecánicos y dará mantenimiento a 5 mil equipos de aire acondicionado, 130 plantas de emergencia y 87 elevadores. También sustituirá 21 elevadores.

En cuanto a tecnología médica, se comprarán 130 equipos de alta tecnología para 103 unidades médicas: 69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete resonadores magnéticos.IMSS: contratación, equipamiento y cirugías

Por separado, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó sobre los avances del programa de 12 acciones que ya opera en esa institución.

En materia laboral, 565 mil 339 trabajadores y 370 mil 537 jubilados y pensionados recibieron un aumento salarial de 8 por ciento. De los 10 mil 939 trabajadores cuya basificación está prevista, 3 mil 600 ya obtuvieron una plaza, equivalente a un avance de 33 por ciento.

Este 3 de noviembre se publicará la convocatoria para contratar a 2 mil 500 médicos. La información estará disponible en el portal de contratación de especialistas del IMSS.

En equipamiento, ya están en funcionamiento dos aceleradores lineales y 67 mastógrafos; además, está en marcha la instalación de 28 tomógrafos. El instituto también reportó la realización de 561 cirugías durante un fin de semana en 20 hospitales.

Para garantizar insumos y medicamentos, el IMSS realiza una compra emergente por 88.4 millones de pesos y comenzó a instalar módulos de reporte en 98 hospitales. Los pacientes pueden reportar problemas de surtimiento en Receta Completa o en la línea 800 953 2218.

A partir del 15 de noviembre, el IMSS prevé ofrecer consultas nocturnas y de fin de semana para atender la demanda de especialidades y evitar el cierre de agendas durante el fin de año.