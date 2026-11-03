Regulación de celulares en planteles escolares fortalece la atención, fomenta la lectura y recupera juegos tradicionales: Mario Delgado

A partir de este 3 de noviembre, los lineamientos para regular el uso de dispositivos digitales entran en vigor en todos los planteles de educación pública y privada del país.

La estrategia nacional busca reducir las distracciones tecnológicas en las aulas, proteger el bienestar integral de los estudiantes e impulsar hábitos saludables como el fomento a la lectura y la convivencia física a través de juegos tradicionales.

El anuncio formal de las Jornadas Nacionales “Apaga el celular, enciende tu imaginación” y de Lectura se realizó en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. El acto contó con la presencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Durante el encuentro con la comunidad escolar, el titular de la SEP explicó que esta medida surge de un debate abierto promovido por la Presidenta junto al magisterio nacional para evaluar el impacto de la tecnología en el aprendizaje.

Delgado subrayó que en los niveles de educación primaria y secundaria no se permitirá el uso de celulares durante toda la jornada académica. Con ello, se pretende que los alumnos aprovechen los recesos y horas libres en actividades recreativas, formativas y de convivencia interpersonal.

Para la educación media superior, el funcionario aclaró que cada plantel fijará sus propias reglas mediante acuerdos internos con su comunidad, mientras que en educación superior se aplicarán criterios enfocados en el uso responsable de la tecnología y el desarrollo del pensamiento crítico.

La regulación no busca alejar a las nuevas generaciones de las herramientas digitales, sino impulsar un uso consciente y adecuado a cada contexto educativo", precisó Delgado Carrillo, al tiempo de destacar que la escuela debe ser un espacio de diálogo y concentración donde la tecnología funcione como un recurso auxiliar y no como un factor de distracción.

Como parte integral del programa, las autoridades inauguraron la Jornada Nacional de Lectura.

En representación del Gobierno Federal, Delgado entregó una minibiblioteca a la secundaria sede, con el objetivo de promover el intercambio y la recomendación de libros entre compañeros.

El secretario remarcó la importancia de descubrir historias que despierten la creatividad sin depender de las dinámicas impuestas por los algoritmos digitales.

Asimismo, la estrategia contempla rescatar juegos tradicionales en los patios escolares, tales como la rayuela, el resorte, la cuerda, el avioncito, los encantados y el trompo, mediante jornadas impulsadas por la SEP para promover la actividad física y el esparcimiento colectivo.

Al término de la ceremonia, donde también se destacó la participación de estudiantes en el concurso nacional de calaveritas literarias dedicado a los héroes nacionales, la Presidenta Claudia Sheinbaum se unió a los alumnos y docentes para leer en voz alta un fragmento del libro Canek. Historia y leyenda de un héroe maya, de Ermilo Abreu Gómez.