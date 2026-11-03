Matan a golpes a abuelito en cárcel municipal de Oaxaca

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) investigan el fallecimiento de un hombre identificado con las iniciales J.T.G., de 62 años, quien fue encontrado sin vida con múltiples lesiones al interior de los separos de la cárcel de San Martín Peras, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca.

De acuerdo con la DDHPO, la detención ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026 mientras el hombre participaba en las celebraciones de Día de Muertos, presuntamente por una falta administrativa. Horas más tarde, fue hallado sin vida con diversas marcas de violencia, que, de acuerdo con primeras indagatorias, se atribuyen a posibles agresiones por parte de elementos de seguridad pública municipal, sin que esto sea confirmado.

Derivado de estos hechos, el organismo autónomo inició de oficio el expediente de queja DDHPO/043/RM/(12)/OAX/2026 para esclarecer posibles violaciones a los derechos humanos. De igual forma, se indagan presuntas irregularidades cometidas por un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones por la omisión en la preservación de indicios y en la solicitud oportuna de la necropsia de ley.

Por otra parte, la FGEO indicó que la víctima compartía celda con otro individuo, quien ya se encuentra plenamente identificado y bajo investigación para definir su posible responsabilidad. La Fiscalía informó que el cuerpo fue entregado a sus familiares para facilitar los peritajes del médico legista que permitirán determinar la causa científica del deceso.

Acusan a policía chiapaneca por ingreso ilegal a Oaxaca

Por Patricia Briseño

A mediados de octubre, la comunidad zoque Benito Juárez, perteneciente a San Miguel Chimalapa, Oaxaca, región del Istmo de Tehuantepec, denunció una nueva incursión del grupo élite de la Policía Estatal de Chiapas, conocida como Los Pakales, en el territorio comunal oaxaqueño.

En una carta, remitida a la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el agente de Policía, Fernando Gutiérrez Díaz, informó que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ingresó en su territorio comunal en inmediaciones del arroyo Los Patos, después amenazaron a los comuneros zoques, quienes se encontraban trabajando en sus milpas.

Por esto, expuso que los comuneros se organizaron y levantaron un portón provisional en el camino, para impedir el paso a las unidades donde se trasladaban Los Pacales.

Explicó que los agentes de esa corporación policial chiapaneca se retiraron; sin embargo, amenazaron con regresar para atacar a los comuneros zoques.

De esta manera, requirió la intervención federal de manera urgente, así como la presencia del Ejército Mexicano, ante estas estas nuevas y reiteradas amenazas violentas de la policía y del gobierno chiapaneco, “quienes violan y se burlan de la soberanía del estado de Oaxaca y de la inatacable sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La autoridad municipal también responsabilizó al gobierno federal, así como a las autoridades de los dos estados ante un eventual hecho de violencia que pueda suceder en la comunidad.