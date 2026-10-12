Rescatan a familias atrapadas por las lluvias en rancho Génesis con apoyo de la Defensa y Gobierno de Marina del Pilar

Un operativo de emergencia, coordinado entre el Gobierno de Baja California y las Fuerzas Armadas, logró el rescate aéreo de 32 personas —incluidos 13 menores de edad— y tres mascotas que permanecían incomunicados en el Rancho Génesis, tras las intensas precipitaciones provocadas por la tormenta tropical Rachel en la región.

La evacuación fue posible luego de que la gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, gestionara directamente ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Despliega Defensa aeronave

Ante la imposibilidad de acceder por vía terrestre debido a los severos daños en los caminos provocados por el temporal, la Defensa desplegó una aeronave para poner a salvo a las familias atrapadas.

El despliegue táctico comprendió un total de seis maniobras aéreas: un vuelo de reconocimiento y acceso para el personal de salvamento, seguido de cinco traslados consecutivos en helicóptero.

Militares realizaron un operativo aéreo para poner a salvo a familias incomunicadas. Especial

En total, las autoridades pusieron a resguardo a 9 hombres, 10 mujeres y 13 niños, junto con tres caninos, trasladándolos hacia un perímetro seguro para brindarles atención médica y valoración prioritaria.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, conversa con personas que permanecían incomunicadas en el Rancho Génesis Especial

En el operativo participó de forma conjunta la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California, sumando esfuerzos en la logística y monitoreo de la contingencia meteorológica.

Al respecto, la mandataria estatal expresó su agradecimiento a la titular del Ejecutivo Federal por la pronta respuesta, así como al personal militar encargado de las maniobras.

Agradezco de corazón a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por brindar todo el respaldo para salvar a estas familias, y reconozco la valentía y compromiso de las mujeres y hombres de la Defensa”, manifestó la gobernadora.

Tras la contingencia causada por la tormenta Rachel, el Gobierno del Estado activó una red de centros de acopio en las sedes del DIF Estatal y los DIF municipales para recolectar víveres, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal destinados a la población damnificada.

Asimismo, la administración estatal informó que mantendrá despliegues de asistencia social y entrega de ayuda humanitaria en las comunidades afectadas, con el fin de acompañar a las familias en las labores de limpieza y en el proceso de recuperación de sus viviendas y patrimonio golpeados por el fenómeno meteorológico.