Se registra la primera helada de la temporada invernal en Las Vigas, Veracruz

Este martes se registró la primera helada de la temporada invernal en Las Vigas de Ramírez, Veracruz.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se presentó escarcha de hielo sobre las plantas en esta zona montañosa de Veracruz.

“Esta mañana se registró en Las Vigas de Ramírez la primera helada de la temporada invernal 2026-2027 en Veracruz”, señaló.

Asimismo, recomendó a quienes habitan en la zona montañosa central abrigarse durante las primeras horas del día y tomar medidas para proteger a sus animales.

“Si vives en la zona montañosa central, abrígate en las mañanas y protege a tus animales”, agregó.

Esta noche y madrugada del miércoles, el frente frío número 4 en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, generará intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Coahuila.

Mientras que, canales de baja presión en el interior del territorio nacional aunados al ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de lluvias aisladas en Zacatecas, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos.

Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable con escasa probabilidad de lluvias sobre el norte, centro y oriente de la República Mexicana.

A su vez, durante la madrugada del miércoles se prevé ambiente frío a muy frío con temperaturas menores a 5 °C y posibles heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.