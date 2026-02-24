Marina asesta golpes clave al narco en altamar

El nuevo esquema de cooperación entre México y Estados Unidos, conocido como Entendimiento Bicentenario, fijó reglas claras de responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y coordinación frente a amenazas comunes.

En ese marco, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) se colocó como brazo operativo central en la estrategia contra el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y la desarticulación de redes criminales.

Febrero de 2026 marcó un punto clave. Con información intercambiada con el JIATF-South y agencias estadounidenses, personal naval interceptó un pesquero a más de 700 kilómetros de isla Clarión. En la revisión se localizaron 188 bultos con cerca de seis toneladas de cocaína y se detuvo a cinco tripulantes. Días después, frente a Manzanillo, fue asegurado un semisumergible con 179 paquetes adicionales, equivalentes a cuatro toneladas, y tres personas quedaron a disposición ministerial.

En un solo mes, casi diez toneladas de cocaína fueron retiradas de circulación en altamar, incluso fuera de la Zona Económica Exclusiva. La institución suma más de 60 toneladas aseguradas en operaciones marítimas y el decomiso de tres artefactos semisumergibles.

El domingo pasado, en inmediaciones de San Ignacio, Baja California Sur, la Marina aseguró casi dos toneladas de metanfetamina y 53 kilos de fentanilo, además de armas y equipo táctico. El impacto económico estimado para el Cártel de Sinaloa, facción “Chapitos”, supera los 594 millones de pesos y alrededor de 79 millones de dosis no llegarán al mercado ilegal.

En el frente administrativo, la dependencia desarrolló con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el Sistema Integral de Sustancias, una plataforma que registra importaciones en tiempo real, cruza datos empresariales y permite suspender permisos ante anomalías. Más de 80 por ciento de los precursores asegurados provienen de Asia. Con este control se han incautado 833 toneladas de insumos químicos y destruido más de 93 toneladas de metanfetamina.

En coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Marina participa en el proyecto MEXK54 para monitoreo satelital de cultivos ilícitos. El saldo reportado incluye más de 700 plantíos erradicados y tres millones de metros cuadrados intervenidos, bajo metodología validada internacionalmente.

Desde 2020, la Semar asumió la operación de puertos estratégicos como Manzanillo y Veracruz. Con apoyo de la ONU se instalaron Unidades de Control Portuario, se aseguraron más de 25 mil kilos de precursores para fentanilo y se incorporó análisis con inteligencia artificial en equipos de inspección.

Las acciones también alcanzaron al Cártel Jalisco Nueva Generación con aseguramientos de armamento en Nayarit, detenciones en Michoacán, capturas en Veracruz y Jalisco, así como la estrategia “Pez Vela 2025” en Colima, que dejó 54 detenidos.

La participación en ejercicios como RIMPAC y Tradewinds, además del intercambio con fuerzas estadounidenses, refuerza la interoperabilidad regional.

En el plano interno, la institución informó que elementos involucrados en conductas ilícitas han sido puestos a disposición de la autoridad competente, bajo procedimientos administrativos y penales.

El Entendimiento Bicentenario se traduce así en aseguramientos, control de insumos químicos, fortalecimiento portuario y coordinación internacional con resultados verificables.

«pev»