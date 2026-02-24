Grey amplía sus servicios bancarios globales con nuevas funciones de pago en USD

La oferta ampliada está diseñada para ayudar a las empresas a recibir pagos internacionales, gestionar transacciones transfronterizas a gran escala y reducir el costo y la complejidad que suelen asociarse al sistema bancario internacional. A través de Grey, las empresas ahora pueden abrir una cuenta corporativa en USD, gestionar los pagos de clientes internacionales y realizar pagos a más de 170 países, incluidos pagos masivos, en cuestión de minutos.

Los pagos transfronterizos siguen suponiendo una dificultad importante para las empresas de los mercados emergentes. Según el Banco Mundial, las transferencias internacionales de dinero suelen incurrir en una comisión media del 6-7 % del importe enviado, y la liquidación puede demorar varios días. Además, muchas empresas se enfrentan a limitaciones en cuanto al acceso a las cuentas en divisas, comisiones impredecibles de los intermediarios y falta de visibilidad acerca del tipo de cambio, lo que restringe en gran medida el flujo de caja y el crecimiento.

Grey se ocupa directamente de resolver estos puntos débiles con precios transparentes, tiempos de liquidación más rápidos y acceso a cuentas comerciales en USD con soporte de USDC. Esto permite a los clientes gestionar todos los aspectos del proceso de pagos globales de manera más eficiente y con mayor control.

"Hoy en día, las empresas pueden operar sin fronteras, pero el acceso a servicios bancarios globales confiables sigue siendo desigual, especialmente para las empresas de mercados en alto crecimiento", señaló Idorenyin Obong, cofundador y director ejecutivo de Grey. "Estamos cerrando esa brecha y permitiendo que las empresas muevan el dinero más rápido, con mayor transparencia y control, independientemente de dónde se encuentren sus clientes o socios".

"Cuando los pagos se retrasan o tenemos que asumir costos impredecibles, el crecimiento se estanca", añadió Joseph Femi Aghedo, director de Operaciones y cofundador de Grey. "Grey elimina esos escollos, ofreciendo a las empresas una forma más rápida y sencilla de gestionar el pago de sueldos, los pagos a proveedores y los pagos a socios a través de las fronteras. La incorporación de funciones en USD y criptomonedas estables hace que estas ventajas sean accesibles a un número aún mayor de clientes".

Fundada en África en 2020, Grey está presente en mercados clave, como Estados Unidos, Reino Unido y Europa, y recientemente ha ampliado sus servicios y operaciones a Latinoamérica y el sudeste asiático.

Desde sus inicios, la empresa no ha dejado de mejorar sus servicios para empoderar a los nómadas digitales de todo el mundo, independientemente de su ubicación. La oferta de Grey incluye cuentas multidivisa, transferencias internacionales de dinero a bajo costo, una tarjeta virtual en USD, herramientas de gestión de gastos y sólidas medidas de seguridad.