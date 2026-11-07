Marina ayuda a desmantelar sitio de fraudes con criptomonedas

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, brindó seguridad perimetral el 5 de noviembre, durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el predio conocido como La Gallera, en Tlaola, Puebla, donde operaba un sistema de defraudación con criptomonedas.

La acción se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La operación inició el 11 de septiembre de 2026 cuando se ejecutó una orden de cateo en el predio conocido como El Beneficio, el cual fue asegurado tras localizarse una instalación para la “minería de criptomonedas”, es decir el proceso mediante el cual se validan transacciones y se añaden a un registro digital descentralizado llamado blockchain.

Como parte de los trabajos de inteligencia, se realizaron vuelos de reconocimiento con drones que permitieron identificar en La Gallera, a aproximadamente 4.3 kilómetros de El Beneficio, una huella térmica con características similares a las registradas en ese primer predio.

Personal de la SSPC confirmó la ubicación y la presencia de infraestructura para defraudación con criptomonedas y equipo en el sitio.

Durante el cateo se detuvo a un hombre y se aseguró el inmueble, en cuyo interior se localizaron 50 equipos cibernéticos para la “minería de criptomonedas” que, en conjunto, contenían 100 tarjetas gráficas.

Asimismo, se aseguraron una instalación eléctrica trifásica presuntamente utilizada para la extracción irregular de energía eléctrica, sistemas de enfriamiento y videovigilancia, un sistema de conexión satelital, un módem, dos tarjetas SIM y diversa documentación.

La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrendó su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para contribuir a la seguridad y la paz de las familias mexicanas.