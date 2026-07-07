La rinitis alérgica afecta a 4 de cada 10 mexicanos y las lluvias pueden agravar los síntomas

Durante la temporada de lluvias, la humedad favorece la presencia de algunos alérgenos ambientales como mohos, hongos y ácaros.

Las personas con alergias suelen normalizar los síntomas y no acuden a una valoración médica.

Ciudad de México, julio de 2026. Se estima que la rinitis alérgica afecta a 42.5% de la población mexicana, lo que la convierte en una de las enfermedades alérgicas más comunes del país. Durante la temporada de lluvias, factores como la humedad favorecen la proliferación de mohos, hongos y ácaros que pueden agravar los síntomas respiratorios en personas susceptibles. Ante este panorama, especialistas llaman a identificar oportunamente los signos de alerta y buscar atención médica cuando los síntomas sean persistentes, interfieran con las actividades cotidianas o se acompañen de dificultad para respirar.

Durante el verano no solo aumentan las molestias asociadas a la rinitis alérgica. La humedad también puede favorecer la aparición o el agravamiento de otras afecciones como la conjuntivitis alérgica, que provoca irritación y lagrimeo en los ojos; el asma alérgica, relacionada con síntomas respiratorios; y diversas reacciones desencadenadas por la exposición a alérgenos presentes en el ambiente.

Excélsior

"Las personas con antecedentes familiares de alergias, asma o dermatitis atópica suelen tener mayor susceptibilidad. También debemos prestar especial atención a niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades respiratorias preexistentes, ya que pueden experimentar síntomas más intensos o presentar complicaciones cuando existe una exposición prolongada a alérgenos ambientales", explicó el Dr. Carlos Villalvazo, vocero oficial de PiSA Farmacéutica.

Adicional a los cambios de estación, la contaminación atmosférica puede agravar los síntomas respiratorios. Diversas investigaciones comparten que contaminantes como las partículas suspendidas, el ozono y otros compuestos presentes en el aire favorecen procesos inflamatorios en las vías respiratorias, aumentando la sensibilidad frente a diversos alérgenos.

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Para reducir la exposición a los alérgenos durante esta temporada, los especialistas recomiendan mantener ventilados los espacios interiores y evitar la acumulación de humedad, limpiar superficies donde puede formarse moho, lavar con frecuencia ropa de cama, cortinas y otros textiles que acumulen polvo, mantener una adecuada limpieza de filtros y sistemas de ventilación, así como acudir con un profesional de la salud cuando los síntomas sean persistentes o afecten las actividades cotidianas.

"No todas las alergias requieren atención urgente, pero cuando los síntomas son persistentes, es importante buscar valoración médica. Muchas personas normalizan la congestión nasal o la tos recurrente sin identificar que existe una condición alérgica detrás", señaló el experto.

Si bien las alergias suelen considerarse padecimientos comunes, su impacto puede extenderse más allá de molestias temporales. La prevención, el diagnóstico oportuno y el control de los factores ambientales continúan siendo herramientas fundamentales para proteger la salud respiratoria y favorecer una mejor calidad de vida.