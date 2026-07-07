“Ratas” en modo turbo; desvalijan seis autos en 72 horas en Puebla

El robo de autopartes continúa al alza en la capital de Puebla, pues durante las últimas 72 horas, al menos seis vehículos fueron desvalijados en distintos puntos de la ciudad, evidenciando la operación de bandas delincuenciales especializadas que actúan con rapidez y, en varios casos, a plena luz del día.

De acuerdo con reportes difundidos por las víctimas en redes sociales y un recuento de medio locales, los hechos se registraron en colonias como Chulavista, Vicente Guerrero, la zona de Finanzas, la lateral de la Recta a Cholula, así como en la 13 Sur y la 16 Sur, dejando pérdidas millonarias para los propietarios afectados.

La situación ha generado preocupación entre ciudadanos y autoridades, ya que varios de los robos ocurrieron en la vía pública y los delincuentes no solo sustrajeron piezas aisladas, sino que dejaron algunas unidades prácticamente inservibles al llevarse llantas, espejos, faros, computadoras y otros componentes esenciales.

Tres casos destacan por el nivel de saqueo

Uno de los hechos más graves ocurrió en el estacionamiento del salón de fiestas SUUKI, ubicado sobre la lateral de la Recta a Cholula. Una madre de familia denunció que su camioneta fue desvalijada mientras permanecía estacionada en el lugar. Los responsables sustrajeron las llantas, rompieron un cristal y vaciaron la cajuela, donde la afectada guardaba compras realizadas para la graduación de su hijo.

La víctima señaló que alcanzó a observar a los delincuentes huir en otro vehículo, pero optó por no enfrentarlos para evitar poner en riesgo su integridad y la de sus hijos. Asimismo, acusó que ni el personal del salón ni la empresa de seguridad asumieron responsabilidad por lo ocurrido.

Otro caso ocurrió en la zona de Finanzas, donde una camioneta Suzuki Jimny estacionada sobre la 24 Sur y 11 Oriente fue desmantelada casi por completo. Los delincuentes se llevaron las cuatro llantas, retrovisores, parrilla, faros, estéreo, pantalla y hasta la chapa de la unidad, todo ello a plena luz del día.

La tercera unidad más afectada fue una JAC JS4, estacionada sobre la 16 Sur entre 17 y 19 Oriente. Los responsables sustrajeron las cuatro ruedas, los espejos laterales y rompieron un cristal para apoderarse del tablero y otras piezas del vehículo.

Sin detenidos ni responsables

A pesar de la serie de robos registrados en distintos puntos de la ciudad, no se reportan personas detenidas por estos hechos. Además, en algunos casos, como el ocurrido en el salón de fiestas, las víctimas denunciaron la falta de apoyo o respuesta por parte del personal encargado del inmueble.

El robo de autopartes es uno de los delitos que más denuncias genera ante la Fiscalía General del Estado (FGE); sin embargo, la modalidad observada durante este fin de semana refleja un incremento en la violencia patrimonial, ya que los delincuentes ahora desmantelan vehículos completos en cuestión de minutos.

Mientras tanto, los propietarios afectados deberán asumir los costos de reparación y reposición de las piezas robadas, gastos que en algunos casos ascienden a decenas de miles de pesos. La ola de robos ha reavivado el reclamo ciudadano por mayores medidas de seguridad y vigilancia en la capital poblana.