Historiador atribuye la eliminación de México a carencia del "ADN ganador"

Tras la eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo, el historiador, escritor y cronista deportivo Carlos Calderón aseguró que el futbol mexicano sigue arrastrando problemas estructurales que le han impedido romper la barrera de los octavos de final desde 1994, pese al crecimiento mostrado por el equipo en el torneo.

Durante una entrevista con la periodista Ivonne Melgar en Imagen Radio, Calderón sostuvo que, aunque México realizó uno de los mejores partidos de su historia y llegó invicto a la fase eliminatoria, aún carece del "ADN ganador" que distingue a las grandes potencias futbolísticas.

El cronista destacó que el Tricolor dominó varios aspectos del encuentro, como la posesión del balón y la precisión de los pases, pero señaló que Inglaterra supo aprovechar sus oportunidades gracias a la experiencia y calidad de sus jugadores. "Nuestro futbol no da para más por ahora; siempre falta ese extra que tienen las selecciones campeonas", afirmó.

César Montes podría quedar fuera del cuatro titular de México ante Inglaterra por problemas musculares. Reuters

No obstante, Calderón consideró que la Selección Mexicana va por el camino correcto y que el proceso encabezado por Javier Aguirre dejó bases sólidas para el futuro. A su juicio, la nueva generación de futbolistas destaca más por su trabajo colectivo que por las individualidades, lo que representa un cambio respecto a procesos anteriores.

También subrayó la importancia de permitir que Rafa Márquez continúe el proyecto rumbo al próximo Mundial, así como de otorgar mayores oportunidades a los jugadores mexicanos en los clubes y reducir la dependencia de futbolistas extranjeros para fortalecer el desarrollo del talento nacional.

Respecto al partido frente a Inglaterra, el historiador señaló que algunos problemas defensivos, cambios tácticos y la falta de un delantero con mayor capacidad de definición terminaron marcando la diferencia. Aun así, insistió en que el desempeño general del equipo fue positivo y deja motivos para el optimismo.

Calderón añadió que Javier Aguirre mostró una evolución respecto a sus anteriores procesos mundialistas al priorizar el funcionamiento colectivo sobre las figuras individuales, aprendizaje que, dijo, será valioso para Rafa Márquez en la siguiente etapa del combinado nacional.

Finalmente, el cronista aseguró que, aunque la eliminación resultó dolorosa, esta generación dejó mejores sensaciones que las anteriores y consideró que, si se mantiene el trabajo y se corrigen las deficiencias estructurales del futbol mexicano, el país podrá aspirar a superar por fin la barrera de los octavos de final en futuras Copas del Mundo.