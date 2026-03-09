Mancha de hidrocarburo alcanza la costa de Alvarado, Veracruz

Una extensa mancha de hidrocarburo arribó este lunes a la franja costera de Alvarado, Veracruz, afectando ya redes, embarcaciones y zonas de pesca ribereña. La contaminación, que se desplaza a gran velocidad desde la región sur del estado, tomó por sorpresa a los pescadores debido a la falta de alertas oficiales.

Ya tenemos toda la costa llena… muy saturado el mar de petróleo”, afirmó Jaime Santiago Rojas, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Alvarado. El dirigente estimó que más de tres mil pescadores de la zona resultarán afectados.

Santiago Rojas señaló que ninguna autoridad marítima, estatal o federal informó oportunamente sobre el desplazamiento de la mancha detectada días atrás frente a Coatzacoalcos y Pajapan.

Nos agarró de sorpresa… ninguna autoridad nos informó”, afirmó con tono de preocupación.

La falta de aviso provocó que numerosas redes quedaran tendidas en el mar y terminaran contaminadas. Cada una tiene un valor aproximado de 150 mil pesos, mientras que los motores ecológicos de 60 caballos —también en riesgo por la entrada de hidrocarburo al sistema de enfriamiento— cuestan entre 240 y 250 mil pesos.

De acuerdo con los pescadores, la mancha que es de una dimensión de entre tres y cuatro millas, podría alcanzar mañana por la mañana las playas de Alvarado y avanzar hacia zonas turísticas. También existe riesgo para el Parque Arrecifal Veracruzano.

“Claro que va a llegar… viene muy extensa la mancha”, advirtió Santiago Rojas.

La llegada del crudo ocurre a pocas semanas de la temporada vacacional de Semana Santa, lo que podría agravar el impacto económico en la región.

El dirigente pesquero alertó que, con los vientos pronosticados para los próximos días, el hidrocarburo podría ingresar a la laguna de Alvarado, lo que representaría un daño ecológico irreversible.

“Si se mete la mancha… acabaría con todo: ostión, camarón, pescado”, dijo.

Santiago Rojas adelantó que el sector pesquero buscará que se determine el origen del derrame y se finquen responsabilidades.

Esto no es obra de la naturaleza… tiene que haber un responsable”, sostuvo.

Organizaciones ambientalistas, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), han solicitado que la investigación sea transparente, luego de que Petróleos Mexicanos se deslindara del incidente.

