La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 8 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 8 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 8 de abril de 2026

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7:45 Horas | Sheinbaum reporta que uno de los mineros atrapados en Sinaloa fue hallado muerto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que uno de los mineros que quedaron atrapados en derrumbe de mina en Sinaloa fue hallado muerto, mientras que el trabajador que fue encontrado con vida tras 13 días sigue dentro del lugar y espera que hoy pueda finalmente ser rescatado tras ser drenada el agua en el área en la que se encuentra.

Ayer fue rescatado, bueno todavía está en la mina, fue encontrado con vida uno de los mineros en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. No ha parado el rescate desde el primer momento, con apoyo de la empresa minera, ha estado de manera permanente Laura Velázquez. Todavía no lo pueden sacar porque buzos se metieron a un lugar donde había mucha agua, están buscando el bombeo de agua para poder sacar al minero. Lamentablemente se encontró a otro minero sin vida, y queda a una persona por rescatar y siguen los trabajos, esperamos que pueda salir hoy de la mina (el trabajador hallado vivo)", comentó.

7:44 Horas | Sheinbaum celebra tregua entre EU e Irán; "es algo bueno para el país"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la tregua entre Estados Unidos e Irán de dos semanas luego de que el país pérsico aceptó la propuesta y reabrió el estrecho de Ormuz, lo que aseguró que es "algo bueno" para el mundo entero y sobretodo para el país, ya que han bajado los precios del petróleo.

Yo creo que el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos. Es algo bueno para el país también porque han bajado los precios del petróleo y esperamos y creo que el mundo entero está buscando que haya paz en Irán y en el Medio Oriente y el mundo entero", dijo.

vjcm