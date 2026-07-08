La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 8 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 8 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

8:05 Horas | T-MEC se renovará por 16 años dentro de 4 o 5 años, considera Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el T-MEC se renovará por 16 años dentro de 4 o 5 años al destacar que la integración económica entre México y Estados Unidos "es enorme" y pese a los aranceles impuestos, el país exporta más y compra más a la nación americana.

"Nosotros lo que queríamos era (que el T-MEC se renovara) 16 años, dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años hay que ponernos acuerdo cómo va a continuar el tratado y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de 4 o 5 años porque la integración económica es enorme.

"Está tan integrada nuestra economía que aún con las tarifas seguimos exportando más y comprando más a Estados Unidos. Somos el primer país comprador de productos de Estados Unidos, esto se lo he dicho al presidente Trump en las llamadas que hemos tenido", dijo.

Mañanera de Sheinbaum hoy 8 de julio: Video completo