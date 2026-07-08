La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 8 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 8 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.
8:05 Horas | T-MEC se renovará por 16 años dentro de 4 o 5 años, considera Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el T-MEC se renovará por 16 años dentro de 4 o 5 años al destacar que la integración económica entre México y Estados Unidos "es enorme" y pese a los aranceles impuestos, el país exporta más y compra más a la nación americana.
"Nosotros lo que queríamos era (que el T-MEC se renovara) 16 años, dado que el gobierno de Estados Unidos decide solamente los 10 años hay que ponernos acuerdo cómo va a continuar el tratado y pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16, aunque sea dentro de 4 o 5 años porque la integración económica es enorme.
"Está tan integrada nuestra economía que aún con las tarifas seguimos exportando más y comprando más a Estados Unidos. Somos el primer país comprador de productos de Estados Unidos, esto se lo he dicho al presidente Trump en las llamadas que hemos tenido", dijo.