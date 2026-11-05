La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 5 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 5 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

8:26 | Sheinbaum confirma reunión con presidente de China como parte de la Cumbre de la APEC; viajará el 15 de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostendrá reuniones bilaterales como parte de la Cumbre de Líderes de la APEC en la que participará, entre ellas con el mandatario de China, Xi Jinping, y dejó abierta la posibilidad de tener un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, si es que se confirma su asistencia.

"Me voy en la madrugada del domingo 15 y regreso para el 20 de noviembre. Esa semana le va a tocar a la secretaria de Gobernación las mañaneras, pero nos vamos prácticamente toda la semana porque son dos días de vuelo y además con el cambio de horario. Estamos lunes, martes, miércoles y el jueves regresamos para estar aquí en la madrugada del 20 de noviembre", comentó.

8:16 Horas |Sheinbaum presentará decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, encargado de la impresión de boletas electorales y otra papelería, en lo que respecta a sus equipos y su gobernanza.

"Nosotros vamos a presentar la próxima semana un decreto para fortalecer Talleres Gráficos, sus equipos, pero sobretodo su gobernanza porque hoy Talleres Gráficos desde antes del presidente López Obrador tiene un Consejo de Administración donde sólo está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Hacienda y nosotros vamos a presentar un acuerdo para que ahí participen más secretarías, esté como observadora la Auditoría Superior de la Federación y haya instituciones académicas", indicó.

7:41 Horas | Mafia electoral de los hermanos Hernández Casillas no surgió con Taddei, nació hace 27 años: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la "mafia electoral" de la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas, quienes se beneficiaron con contratos electorales, no surgió con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, sino que ésta nació hace 27 años luego de que trabajaran en el gobierno federal en gobiernos priistas.

"Hemos estado planteando que este grupo empresarial que tuvo contratos por miles de millones de pesos no surgió con las contrataciones que surgieron recientemente con Guadalupe Taddei", puntualizó la mandataria.

Por su parte, la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, expuso que los hermanos Hernández Casillas empezaron a trabajar en la administración pública en la Secretaría de Gobernación, en el Registro Nacional de Población (Renapo) en 1983 y seis años después pasaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Agregó que tras su paso por el gobierno federal, los hermanos Hernández Casillas empezaron a fundar empresas, la primera de ellas Formas Finas Fernando Fernández en 1992. La funcionaria expuso que el modus operandi de este oligopolio empresarial, que obtuvo contratos millonarios, consistía en:

Uso de red de empresas fachas para simular competencia en licitaciones públicas.

Vínculos de proveedores con servidores públicos.

Obtienen contratos empresas sin capacidad operativa, sin infraestructura y sin empleados en la nómina.

Uso de sujetos vulnerables como prestanombres o a través del robo de identidad para ocultar al beneficiario fiinal.

Lavado de dinero y uso de empresas factureras.

Mañanera de Sheinbaum hoy 5 de noviembre: Video completo