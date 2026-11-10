Clínica de Hemofilia del CMN La Raza del IMSS recibe reconocimiento internacional

La Federación Mundial de Hemofilia (FMH) otorgó un reconocimiento internacional a la Clínica de Hemofilia de la UMAE Hospital de Especialidades del CMN La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual, cuenta con el mayor número de pacientes en todo el país.

Dicha distinción, que se entregó a través de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana A.C, (FHRM) consideró “la excelencia en la atención” para personas con trastornos de coagulación.

Víctor Manuel Lozada López, presidente de la FHRM expuso que el galardón representa no solamente un reconocimiento a los resultados alcanzados, “sino también el respaldo de la federación para continuar fortaleciendo los estándares de calidad y ampliar las oportunidades de atención para personas con hemofilia y otras coagulopatías”.

CLÍNICA ATIENDE A MÁS DE 400 PACIENTES

Al recibir la distinción, Jaime García Chávez, responsable de la Clínica de Hematología explicó que este servicio, creado en 1984, se ha consolidado como referente nacional gracias al trabajo multidisciplinario y la colaboración con las 22 especialidades del hospital, así como con las unidades médicas de “Magdalena de las Salinas”.

“La clínica cuenta con un censo de 421 pacientes, el más grande del país. De las consultas por trastornos hemorrágicos, aproximadamente el 80 % corresponde a hemofilia. 14 % a enfermedad de von Willebrand (trastorno de la coagulación) y el resto tiene alteraciones plaquetarias y otras deficiencias poco frecuentes de factores de coagulación”.

El hematólogo añadió que los derechohabientes disponen de entrega de fármacos a domicilio, esquema que reduce su asistencia al hospital a dos visitas al año para estudios de laboratorio y evaluaciones clínicas.