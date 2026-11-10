Tragedia en Texas: Camioneta con una familia a bordo cae de un puente

Una familia originaria de Monterrey, conformada por un matrimonio y sus tres hijos, falleció en un trágico accidente automovilístico ocurrido el pasado domingo en Texas.

Las víctimas fueron identificadas como Omar Lumbreras, de 30 años, y Anna Lumbreras, de 31, así como sus tres hijos, de 3, 6 y 13 años, quienes también perdieron la vida en el percance.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Seguin, la familia viajaba en una camioneta por la carretera Interestatal 10 cuando, por motivos que aún se desconocen, el conductor perdió el control de la unidad. El vehículo salió del camino y cayó desde un puente hacia otra vía.

Al momento del accidente, los cinco integrantes regresaban a su casa en Houston, Texas, donde radicaban, después de realizar un viaje. Sin embargo, nunca lograron llegar a su destino.

La noticia provocó profunda tristeza entre familiares, amigos y personas cercanas a la pareja, quienes ahora enfrentan la dolorosa pérdida de toda la familia.

Ante esta tragedia, sus seres queridos pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios.

La meta es reunir 20 mil dólares, por lo que han solicitado el apoyo de la comunidad y de quienes deseen solidarizarse con ellos en estos momentos difíciles.

Por otra parte, las autoridades de Seguin continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron que la camioneta abandonara la carretera y cayera desde el puente.

Hasta ahora, no se han revelado las causas que originaron el accidente, por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer los hechos que terminaron con la vida de los cinco integrantes de esta familia regiomontana.

Vuelca carroza funeraria durante ‘carambola’

En días pasados, una carambola registrada durante la madrugada afectó la circulación en el kilómetro 12 de la carretera a Laredo, dentro del municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León.

En total fueron seis los vehículos implicados en el choque múltiple, siendo el más afectado un automóvil propiedad de una empresa funeraria (carroza) que terminó volcado sobre Ramón de Campoamor y avenida Concordia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo se movilizaron al lugar de los hechos y junto a paramédicos de Protección Civil realizaron las labores correspondientes. Pese a la magnitud del accidente, no se registraron personas lesionadas.

En su momento, las autoridades pidieron a los automovilistas circular con precaución y atender las indicaciones para evitar afectaciones.