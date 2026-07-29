La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 29 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 29 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.
7:42 Horas | KIA invertirá 649 mdd en México, anuncia Ebrard; fabricará auto eléctrico en NL
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una "inversión importante" por parte de KIA por 649 millones de dólares entre 2026 y 2028 que incluye la fabricación de un auto 100% eléctrico en el país en su planta de Pesquería, en Nuevo León.
"Es una gran noticia porque nos permite producir en México un vehículo eléctrico y una serie de características muy avanzadas, muy competitivo y tiene un contenido nacional ya elevado. Para el 4 de agosto el contenido nacional será casi el 27% y eso va a ir aumentando y significa pues una ampliación de las posibilidades de producción de la industria automotriz en nuestro país", dijo Ebrard.
Destacó que esta inversión se traducen en 500 nuevos empleos este año y mil 500 nuevos empleos directos ente 2026 y 2028. Agregó que la producción del vehículo eléctrico arrancará el próximo 4 de agosto.