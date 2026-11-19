Quienes cometan actos de crueldad o maltrato animal enfrentarán multas económicas que ascienden hasta los 234 mil 620 pesos, además de otras consecuencias administrativas y legales, tras la aprobación de la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con información difundida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el ordenamiento aprobado este miércoles establece un tabulador de sanciones económicas que oscilan entre los cinco mil 865 y los 234 mil 620 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. Asimismo, la normativa advierte que dichos montos podrán duplicarse en caso de que exista reincidencia por parte de los agresores.

Las disposiciones buscan castigar directamente las conductas que vulneren la integridad física o el bienestar de los ejemplares.

¿Qué sanciona la ley?

Entre las acciones sancionables se incluyen las agresiones físicas, el sometimiento a prácticas que generen sufrimiento, los traslados inadecuados, el mantenimiento en condiciones perjudiciales para la salud y el incumplimiento de las obligaciones básicas de cuidado.

Más allá de las penalizaciones monetarias, la ley obliga a los responsables a cubrir la totalidad de los gastos necesarios para la rehabilitación física y emocional de los animales afectados.

En el ámbito comercial, las autoridades contarán con facultades para intervenir establecimientos dedicados al manejo o venta de ejemplares, suspender permisos, ordenar clausuras y ejecutar el decomiso de animales en situación de riesgo para trasladarlos a espacios seguros.

Habrá padrón nacional de infractores

Como medida adicional de control, la legislación ordena la creación de un padrón nacional de infractores.

Quienes queden inscritos en este registro estarán impedidos, por un periodo de uno a cinco años, para tramitar permisos previstos en la ley o acceder a apoyos públicos vinculados con el bienestar animal.

El Partido Verde destacó que este marco jurídico da continuidad a la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024, la cual elevó a rango constitucional la prohibición del maltrato animal y sentó las bases para homologar las reglas de protección en todo el territorio nacional.

Con el aval de los diputados, el decreto queda a la espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor y aplicación en todo el país.