Nuevos testimonios ponen bajo la lupa la credibilidad de Maha Schekaibán

Tras una primera evaluación psicológica realizada a Maha Schekaibán, elaborada por una psicóloga de peritajes vinculada al despacho, las pruebas no habrían detectado afectación emocional. Sin embargo, después de conocer el resultado, el despacho le habría indicado a la psicóloga que el dictamen tenía que mostrar afectación. “Sí tiene que salir con afectación, o sea, no puede salir sin afectación”, según los mensajes incorporados a una declaración de veinte páginas ratificada ante notario por una persona que trabajó en el despacho de Schekaibán.

Según esta persona, la psicóloga terminó entregando un dictamen modificado con el resultado solicitado. Pero el despacho necesitaba también una valoración oficial que pudiera incorporarse a la investigación. Para obtenerla, habría iniciado gestiones con un contacto dentro del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

El 19 de julio de 2024, mientras Maha Schekaibán era evaluada en el CAVI, la presunta operación habría quedado registrada en tiempo real a través de mensajes de WhatsApp. “Amiga, ya estamos en el búnker. Maha sigue en valoración. ¿Podrías hacerme llegar los chocolates?”, dice uno de los mensajes incorporados a la declaración.

Según la declaración notarizada, “chocolates” era la palabra utilizada por el despacho para referirse a cantidades de mil pesos. El contacto habría recibido 80 mil pesos para construir el dictamen que necesitaba el despacho. “Mi contacto me dice que nos va a hacer un súper chingón dictamen, donde aparte de que va a salir como víctima de violencia, vamos a poner un apartado donde va a decir que ella no es generadora de violencia”.

A las 3:53 p. m., uno de los abogados reportó que Schekaibán ya había terminado la evaluación psicológica y sólo esperaba la intervención de trabajo social. Menos de una hora después, se confirmó que los “chocolates” iban en camino. “Lo espero porque hoy lo tengo que entregar”, respondió el abogado desde las instalaciones de la Fiscalía.

El siguiente día hábil, se emitió el dictamen oficial del CAVI. La conclusión coincidió con lo que el abogado había anticipado antes de la valoración; incluso, según la declaración notarizada, el despacho recibió el resultado de la prueba antes de que fuera entregado formalmente a la Fiscalía.

Si bien corresponde al Ministerio Público verificar el contenido de la declaración notarial, el documento pone bajo cuestionamiento la manera en que el equipo legal de Schekaibán habría buscado obtener la evidencia que sostuviera su caso. Si un dictamen del CAVI tiene valor por su imparcialidad al momento de realizarse, la pregunta que queda abierta es: ¿qué otras partes de la versión de Maha Schekaibán fueron aceptadas sin saber cómo se construyeron?