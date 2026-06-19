Segob, SEP y gobernador de Chiapas abren diálogo con maestros de la CNTE; esto es lo que demandan

Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Chiapas, adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron una mesa de diálogo de alto nivel con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del estado.

El encuentro, que tiene como sede el emblemático salón Abraham González de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la Ciudad de México, cuenta con la participación del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, lo que subraya la importancia política y social de las negociaciones.

La abrogación de la reforma educativa y la Ley del Issste son los temas centrales sobre la mesa. Gaspar Romero

¿Quiénes participan en la mesa de negociación?

La comitiva de docentes chiapanecos está encabezada por el dirigente estatal de la Sección 7, Isael González Vázquez. Junto a él, un grupo representativo del magisterio busca llegar a acuerdos concretos tanto con el gobierno estatal como con las autoridades federales de educación.

Principales exigencias locales en Chiapas

La agenda de los docentes chiapanecos abarca problemáticas urgentes que afectan la calidad educativa y los derechos laborales en el estado. Entre los puntos clave a tratar a nivel local destacan:

Déficit de maestros indígenas: Se exige la contratación inmediata para cubrir un faltante histórico de más de 3 mil plazas en el sector de educación indígena, una de las áreas más vulnerables del sistema.

Se exige la contratación inmediata para cubrir un faltante histórico de en el sector de educación indígena, una de las áreas más vulnerables del sistema. Bilateralidad en contrataciones: El magisterio busca recuperar la participación conjunta (sindicato-gobierno) en los procesos de contratación de nuevos docentes.

El magisterio busca recuperar la participación conjunta (sindicato-gobierno) en los procesos de contratación de nuevos docentes. Intercambio de plazas: Solicitan agilizar y garantizar el intercambio de plazas entre los niveles de educación primaria y secundaria dentro del sistema educativo federal.

El magisterio chiapaneco exige la contratación de maestros para el sector indígena. Gaspar Romero

Demandas centrales: Reforma educativa y ley del Issste

Aunque la mesa de trabajo en la Segob abordará las carencias específicas de Chiapas, la comitiva dejó claro que las demandas históricas y centrales de la CNTE siguen en pie y no son negociables.

Los maestros reiteraron su exigencia de lograr la abrogación total de la actual reforma educativa, así como la derogación de las reformas a la Ley del Issste, al argumentar que ambas legislaciones lesionan los derechos laborales y de seguridad social del magisterio en todo el país.

El avance de este diálogo será crucial para determinar si habrá movilizaciones en los próximos días o si el gobierno federal y estatal logran destrabar el conflicto a través de la vía institucional.