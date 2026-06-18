Gobernación instala mesa de justicia con la CNTE para atender denuncias por agresiones

Como se adelantó desde la noche de este miércoles, la Secretaría de Gobernación instaló en las últimas horas la mesa de justicia demandada por la disidencia magisterial para atender los presuntos casos de agresiones que, de acuerdo con los maestros, han sufrido desde que iniciaron sus bloqueos y movilizaciones en la Ciudad de México y otras entidades del país.

En su mayoría, los casos que analizará el gobierno federal se relacionan con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), identificada como una de las corrientes más radicales y violentas de la disidencia magisterial en México.

Además de integrantes de la CETEG y dirigentes estatales de la CNTE, en la mesa de justicia participaron la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Montserrat Matilde Rizo Rodríguez, así como la comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada.

La dirigente de la CETEG, Elvira Veleces, aseguró que las autoridades federales se comprometieron a diseñar “la ruta jurídica hacia una reparación del daño”, sin dilaciones ni burocracia.

La dirigente afirmó que, una vez que presenten las denuncias formales por las presuntas agresiones sufridas, las autoridades establecerán la ruta jurídica correspondiente.