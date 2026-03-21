Tradición de Papantla en riesgo: El maestro que enseña a volar desde el suelo

En el patio de una pequeña escuela en la comunidad de El Chote, al norte de Veracruz, el eco de unos pies infantiles que caminan en círculo marca el ritmo de una lección de supervivencia cultural.

No es un juego ordinario: estos niños están aprendiendo a invocar al sol y a los vientos, siguiendo una tradición milenaria que, para muchos en el norte de Veracruz, es el cordón umbilical que los une con su pasado totonaca.

Al centro de este esfuerzo está Alejandrino García, un hombre que se dedicó desde los 12 años a las alturas hasta que un accidente le arrebató la capacidad de caminar.

No hay límites físicos para que don Alejandrino enseñe a las nuevas generaciones de voladores

Sin embargo, su imposibilidad física no detuvo su misión; hoy, desde el suelo, supervisa cada paso mientras su hijo, Eusebio, escala los mástiles de hasta 40 metros para enseñar a los más jóvenes el virtuoso arte de tocar la flauta y el tambor en la cima del mundo.

Desde ponerse en pie antes de la danza y pedir permiso a los dioses para hacerla, hasta convertirse en caporal; el hombre que está en la punta del palo de los Voladores de Papantla.

Así, decidió que era tiempo de enseñarle a los más pequeños las tradiciones del pueblo totonaca.

Desde que Alejandrino tuvo el accidente, su hijo Eusebio, quien ya era caporal; comenzó a enseñarle también a los pequeños.

Todos mis hijos, ellos aprendieron y mi hijo Eusebio es el que aprendió a tocar el tambor y la flauta y escalar arriba que es lo más virtuoso para poder hacerlo”, dijo a Excélsior.

Sin embargo, las prioridades actuales han cambiado, y el interés tanto de los padres, como de los niños por aprender esta danza totonaca, de los Voladores de Papantla ha disminuido drásticamente.

Actualmente, sólo están formando a los niños de su familia. Se les puede ver en el campo; mientras Eusebio toca la flauta y el tambor, los niños marchan y Alejandrino los observa desde la silla de ruedas haciendo observaciones.

A los jóvenes ya no les está llamando mucho la atención de ser voladores porque preguntan hacia dónde vamos y qué nos va a traer esto”, apuntó.

Voladores de Papantla, una tradición milenaria

La danza de los Voladores de Papantla expresa un respeto a la naturaleza, en ella cuatro personas trepan por un mástil que puede medir de 18 a 40 metros de alto y está fabricado con el tronco de un árbol recién cortado.

Para cortarlo, le piden permiso a la naturaleza. Después, le piden bendición a los dioses para volar.

Ensayar e inculcarles a los niños para que esta danza no se pierda. Entonces, qué hacemos, llevar los pasos de la danza de los voladores este son se llama El son del perdón es el que se ocupa para hacer la imploración antes de subir al palo volador”, dijo el hijo de Alejandrino, Eusebio.

El caporal, sentado en la plataforma que remata el mástil, toca con una flauta y un tambor melodías en honor del sol, así como de los cuatro vientos y puntos cardinales.

*mcam