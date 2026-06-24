Lucila pasará 20 años de prisión por abuso sexual y maltrato infantil

La Fiscalía de Jalisco obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Lucila “N”, tras demostrarse su responsabilidad penal en los delitos de abuso sexual y maltrato infantil, cometidos en agravio de su sobrina, una menor de un año de edad.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2023 al interior de un domicilio ubicado en Miraplanes en el municipio de Tenamaxtlán.

En ese lugar, la hoy sentenciada agredió física y sexualmente a la víctima provocándole severas lesiones en su cuerpo.

Desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho criminal, el Ministerio Público y agentes investigadores, adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Regional, con sede en Ameca, coordinaron esfuerzos logrando la captura de Lucila “N”.

Tras la audiencia, se valoraron las pruebas presentadas por esta representación social y se dictó el fallo condenatorio, imponiendo una privación de la libertad por 20 años, además una multa y el pago de la reparación del daño, la cual se cuantificará en la etapa de ejecución de sentencia.

La Fiscalía del Estado señaló que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y procuración de justicia para proteger a niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar que las conductas que vulneren sus derechos no queden impunes.