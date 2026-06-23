Niegan amparo a Omar "N", exfutbolista de Chivas; continúa proceso  por abuso infantil

El exfutbolista Omar “N”, máximo goleador histórico de las Chivas de Guadalajara, continuará en prisión preventiva en el penal de Puente Grande, Jalisco, luego de que un juez federal le negara un nuevo amparo con el que buscaba revertir su vinculación a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado.

La resolución representa un nuevo revés para la estrategia legal del exdelantero, quien permanece recluido desde octubre de 2025 tras ser detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco.

La negativa judicial mantiene vigente tanto la vinculación a proceso como la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el procedimiento penal continuará mientras el exjugador permanece privado de la libertad.

El segundo amparo rechazado

Este es el segundo amparo que las autoridades federales niegan a la defensa de Omar Bravo.

En abril pasado, un juez rechazó una solicitud que buscaba modificar la medida cautelar para permitir que el exfutbolista enfrentara el proceso bajo arresto domiciliario.

Ahora, la defensa intentó dejar sin efectos la vinculación a proceso dictada en octubre de 2025, pero la autoridad federal determinó mantener la resolución emitida por el juez de control.

La decisión todavía puede ser impugnada mediante un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado.

¿De qué se acusa a Omar "N"?

Omar “N” enfrenta una acusación por abuso sexual infantil agravado en perjuicio de una menor de edad identificada como su presunta hijastra.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Jalisco, los hechos denunciados habrían ocurrido de manera reiterada durante varios años.

Las autoridades señalan que las conductas investigadas comenzaron cuando la víctima tenía aproximadamente 11 años y se habrían prolongado hasta la adolescencia.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor.

La Fiscalía sostiene la acusación con diversas pruebas

Durante la etapa inicial del proceso, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que presentó decenas de elementos de prueba ante el juez.

Entre las evidencias mencionadas se encuentran:

Mensajes de texto.

Audios.

Videos.

Capturas de pantalla.

Testimonios.

Material digital relacionado con la investigación.

Según las autoridades, estas pruebas forman parte del sustento de la acusación presentada contra el exfutbolista.

Corresponderá al proceso judicial determinar la responsabilidad penal del imputado.

Una figura histórica del futbol mexicano

La situación judicial de Omar Bravo ha generado atención pública debido a la trayectoria deportiva del exjugador.

Bravo es considerado una de las figuras más importantes en la historia de las Chivas de Guadalajara, club del que se convirtió en el máximo goleador histórico con 160 anotaciones.

Además de su paso por Guadalajara, jugó para:

Cruz Azul.

Tigres.

Atlas.

Deportivo La Coruña.

Sporting Kansas City.

También integró la Selección Mexicana y participó en la Copa Mundial de Alemania 2006, donde anotó dos goles.

Su relevancia deportiva ha convertido el caso en uno de los procesos judiciales con mayor atención mediática en el ámbito del deporte mexicano.

La resolución fortalece la posición del Ministerio Público

La negativa del amparo fortalece la situación jurídica de la Fiscalía dentro del proceso penal.

Al mantenerse vigente la vinculación a proceso, las autoridades ministeriales podrán continuar con las siguientes etapas del juicio mientras la defensa prepara nuevos recursos legales.

Expertos en derecho penal señalan que la resolución no implica una sentencia condenatoria, pero sí confirma que existen elementos suficientes para mantener abierto el proceso judicial.

La presunción de inocencia del imputado permanece vigente hasta que exista una resolución definitiva.