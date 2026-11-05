Lourdes Paz recupera 140 espacios públicos

En coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Policía Auxiliar, Zona Vial 1, el sector Pantitlán de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y distintas áreas de la alcaldía, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz continua con las acciones de recuperación de espacios públicos.

Algunas de las medidas que se han implementado para la recuperación de los espacios públicos son los operativos realizaos en Sur 20 y Canal de San Juan, en la colonia Agrícola Oriental, donde se retiraron 19 motocicletas y dos automóviles que obstruían la vía pública. Dichas acciones se suman al operativo implementado desde el pasado 2 de octubre en la calle Resina, donde, a la fecha, se han retirado 68 vehículos y 19 motocicletas, los cuales fueron trasladados al depósito vehicular.

Se han levantado 117 infracciones de tránsito Especial

Por su parte, personal de la Alcaldía en compañía de representantes de la UPIICSA, realizaron un recorrido por calles de la demarcación donde identificaron la problemática relacionada a la presencia de franeleros y la ocupación de espacios públicos.

Como resultado de estos trabajos se han recuperado 138 espacios públicos en Iztacalco y 15 personas han sido canalizadas a un albergue para recibir atención.

En los operativos participan la Dirección de Seguridad, la Policía Auxiliar y la Secretaría de Gobierno capitalina Especial

Para finaliza, la Alcaldía Iztacalco informó que seguirá trabajando en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para recuperar los espacios públicos y garantizar vialidades más ordenadas, accesibles y seguras para todas y todos.