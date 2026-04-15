Lotenal y Panini lanzan nueva edición del Álbum Conmemorativo Retro de Loteria Nacional y el Futbol

Se presentó la nueva edición del álbum conmemorativo retro de Lotería Nacional y el Futbol, en un evento encabezado por Olivia Salomón, directora general de la Loteria Nacional, Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026, y la directora general de Panini México Marina Benavides.

Se trata de una edición especial de billetes coleccionables que celebran la historia de México en los mundiales, desde el primero en 1970, después en 1986 y con un reconocimiento especial al mundial femenil de 1971. En ese sentido, Olivia Salomón destacó la importancia de preservar la historia a través de la memoria y anunció que este álbum se podrá llenar a través de 10 sorteos Zodiaco, a partir del próximo domingo 19 de abril. “Están inspirados en los sorteos en los billetes que se emitieron en el mundial del 70 y del 86”, explicó.

“Se trata de recuperar esa memoria histórica y traerla de vuelta, no solo para evocarla, sino para integrarla. Este álbum es muy especial porque, más allá de su diseño, representa la posibilidad de volver a conectar, de compartir y reconstruir entre todas y todos una memoria que sigue viva”, señaló.

Por su parte, Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026, aseguró que el país está listo para recibir a los visitantes, quienes, dijo, no solo vienen a ver futbol, sino a disfrutar de las playas, de los destinos turísticos y hasta de la gastronomía.

Destacó que México vuelve a hacer historia al recibir un tercer mundial y celebró que este álbum comparte la emoción colectiva, la capacidad de unir y de entusiasmar a la gente para llenarlo, al hacer un homenaje a la historia del país en este deporte.

“Es un álbum que acerca, que democratiza, que incluye, que nos demuestra que el mundial sí puede estar de todas y todos nosotros”

Asimismo, reiteró que el mundial en México no solo se vive en la cancha, se celebra con tradición cultura y pasión. “Acá, entre partido y partido, también hay playas, hay historia, hay sitios arqueológicos, tenemos la mejor comida sin lugar a dudas”, expresó.

En su participación, Marina Benavides, directora general de Panini México, aseguró que la tradición de coleccionar, unir y memorizar forma parte de la identidad de los mexicanos, por lo que cada uno de los cachitos es un “fragmento de la memoria colectiva”. Asimismo, se dijo orgullosa de contribuir a esta experiencia cultural.

En el evento participó Alberto García Aspe, Manuel Negrete y Alicia Vargas, todos ellos mundialistas por México, así como representantes de la selección Femenil que participó en el Mundial de 1971

El Álbum será gratuito y estará disponible en todos los puntos de venta de la Lotería Nacional, mientras que los cachitos se podrán adquirir en 10 sorteos, de los cuales serán siete Zodiacos ordinarios y tres especiales, concluyendo el 5 de julio; el valor de cada cachito, en el caso del sorteo ordinario, será de 20 pesos, con un premio mayor de siete millones de pesos y una bolsa total de más de 24 millones de pesos, mientras que para el especial costará 35 pesos con premio mayor de 11 millones de pesos y una bolsa total superior a los 43 millones de pesos