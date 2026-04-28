López Casarín toma protesta como presidente de la AALMAC

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarin rindió protesta como presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México A..C. (AALMAC).

En el Museo de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tomó protesta a los integrantes de la mesa directiva y al edil a quien calificó como “un joven innovador” y una persona comprometida con los principios de bienestar, democracia y justicia.

Luego de rendir protesta, el nuevo presidente nacional de la AALMAC reconoció la trayectoria de la mandataria capitalina como una referente del municipalismo transformador, y manifestó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona.

En este sentido, enfatizó que esta asociación representa a más de 70 millones de mexicanas y mexicanos, lo que exige resultados, cercanía y un compromiso permanente con el bienestar de las comunidades.

Ya con el cargo, López Casarín sostuvo que México vive un momento histórico en el que la consolidación del segundo piso de la transformación requiere gobiernos locales fuertes, eficaces y con visión de largo plazo.

Durante la toma de protesta la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, propuso a las y los presidentes municipales que la integran, impulsar obras transformadoras y de alto impacto, así como garantizar servicios públicos esenciales y dignos.

Ante gobernadores, representantes del Poder Judicial, legisladores y autoridades federales y estatales, la mandataria capitalina hizo un llamado a elaborar un sistema público de cuidados a nivel local que permita cada vez más a las mujeres integrarse a la vida económica del país, erradicar la corrupción en el ejercicio de los recursos públicos y convertirse en agentes estratégicos en la construcción de paz y seguridad desde abajo.

“Estoy convencida —dijo— del papel protagonista que debe desempeñar la AALMAC como una gran coordinación municipalista, y convertirse en un espacio estratégico de colaboración, de coordinación, de definición de estrategias y, sobre todo, de acción a favor de los municipios, y por eso mismo a favor del pueblo de México”.

Destacó la prioridad de construir un sistema público de cuidados a nivel local para garantizar que las mujeres puedan integrarse a la vida económica del país y que encamine rumbo a la construcción de un municipalismo feminista, por lo que llamó a estos territorios a retomar este modelo de justicia social en favor de las mujeres.

“Así que hago un llamado a que los municipios retomen el sistema público de cuidados. Necesitamos construir un municipalismo feminista que haga justicia a las mujeres…sin feminismo no hay izquierda y no hay democracia”, expresó.

Al recordar el nacimiento de la AALMAC, hace casi 30 años, como una alianza de gobiernos municipales progresistas, invitó a los territorios que la conforman a sumarse a la Red Global de Ciudades y Gobiernos Locales (CGLU), de manera tal que permita concitar un movimiento internacional municipalista progresista a favor de la paz y del bienestar de nuestros pueblos y sumarse a la mayor organización mundial de ciudades y gobiernos locales.

“Hay que hacer una gran coordinación con gobiernos estatales y federales (...), porque los municipios son prácticamente el único nivel de gobierno que puede llegar, no sólo a las colonias y a los barrios, sino a las familias; si queremos construir paz, hay que atender las causas. (...) Nunca olvidemos que el gobierno más importante para la población es el más cercano”, indicó.