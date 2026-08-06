Cae presunto huachicolero con 7 mil litros de gasolina ilegal en Hidalgo

Un operativo federal realizado en la comunidad de San Jerónimo Tlamaco, en el municipio de Atitalaquia, dejó como saldo el aseguramiento de aproximadamente 7 mil 450 litros de hidrocarburo, siete vehículos y diverso equipo presuntamente utilizado para el almacenamiento y manejo ilegal de combustible, además de la detención de un hombre.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR), tras obtener una orden de cateo derivada de una denuncia ciudadana que alertaba sobre actividades relacionadas con la comercialización y resguardo ilícitos de hidrocarburo en un inmueble de esa localidad.

Durante la intervención, agentes de la Policía Federal Ministerial localizaron 86 bidones de distintas capacidades, una motobomba y tres mangueras, además del combustible y los vehículos asegurados. Todo quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar el origen del hidrocarburo y la posible participación de otras personas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como personal de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y Protección Civil, quienes brindaron apoyo en las labores de seguridad y prevención de riesgos.

La persona detenida fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.