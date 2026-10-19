Localizan a unas 7 mil personas que admitieron estar ausentes, pero no desaparecidos

Alrededor de 7 mil personas reportadas como desaparecidas por sus familiares o gente cercana fueron localizadas recientemente por las autoridades a partir de que llevaron a cabo trámites de diversa índole con posterioridad a la fecha en que presuntamente ocurrió su desaparición.

En total se trata de 6 mil 939 casos contenidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) en los que los hombres y mujeres que presuntamente desaparecieron admitieron haber estado ausentes un tiempo, "pero no desaparecidos".

De acuerdo al último corte de la Estrategia Nacional de Búsqueda, la ubicación y localización de todas estas personas fue posible por los cruces de datos que arrojó la Plataforma Única de Identidad (PUI), una herramienta que interconecta sistemas institucionales para apoyar a la localización e identificación de las personas desaparecidas en México y que contiene datos como domicilio, información biométrica, financiera y la CURP.

Al detectar la PUI coincidencias en 6 mil 939 casos de personas reportadas como desaparecidas, pero con actividad administrativa o financiera posterior a la denuncia respectiva, las autoridades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en coordinación con la Agencia de Transformación Digital, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Proteción Ciudadana, entre otras autoridades se dieron a la tarea de revalidar o no las coincidencias.

El resultado fue el siguiente: "se localizaron 6 mil 939 personas; estas personas estaban en el registro nacional como desaparecidas pero al cruzar datos estaban haciendo trámites y al hacer la búsqueda se les localizó y ellos y ellas confirmaron que no estaban desaparecidas ni ausentes, y que en muchos casos desconocían por qué estaban en el registro o que, sí habían estado ausentes pero que no estaban desaparecidas" destacó el reporte difundido la semana pasada desde la Secretaría de Gobernación.

Una vez que se acreditó que se encuentran con vida y localizadas las 6 mil 939 personas, las autoridades que en su momento reportaron su presunta desaparición en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, tendrán que actualizar el estatus actual de todas ellas; esas autoridades pueden ser las fiscalías generales de justicia de los estados o bien, las comisiones de búsqueda estatales.

Además, un número indeterminado de casos parecidos a los anteriores continúa en espera de las pruebas de vida para señalar si se trata o no de las mismas personas reportadas como desaparecidas.

Ubican a "desaparecidos" en prisiones

Una situación similar se presentó en el caso de personas reportadas como desaparecidas y que fueron localizadas en centros de reclusión federales y estatales a lo largo de 27 entidades federativas.

Como primer paso se emitieron 638 solicitudes de búsqueda y localización de personas en hospitales, centros penitenciarios y otras instituciones públicas.

El resultado fue la ubicación de 161 personas privadas de su libertad por encontrarse en prisión, siendo el Estado de México el que mayor número de personas identificó con reporte de desaparición, 131 y que afortunadamente se localizaron con vida.

Nuevo León (18), Sonora (18), Baja California (14) y Jalisco (09) completaron la lista de las entidades con mayor número de personas presuntamente desaparecidas, pero que en realidad se encuentran en reclusión por la comisión de algún delito del fuero común.

De las 161 personas reportadas como desaparecidas y que resultaron en prisión, la Comisión Nacional de Búsqueda ha recibido hasta este momento 146 solicitudes de esos casos para actualizar su estatus en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO).