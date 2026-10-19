Acusan a SERPAPROSA de intransigente

Después de varias reuniones con el sindicato, la empresa Servicio Panamericano de Protección (SERPAPROSA), continúa en su negativa de llegar a un acuerdo con los trabajadores.

Mientras los custodios proponen el ocho o nueve por ciento de incremento al salario, también rechazan la oferta inicial de la compañía que se sitúa entre el cuatro y 4.2 por ciento.

La reunión más reciente se realizó en las instalaciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal en la alcaldía Tlalpan, con la presencia de representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Alejandro Aguilar

Jesús Hernández, de la sucursal Tlalnepantla, dijo que la empresa se comporta con una actitud intransigente que no permite alcanzar acuerdos.

“Todavía seguimos igual sin avanzar, nada en concreto; no tienen conocimiento en ese sentido porque hicieron cambio de nuevos dirigentes hace meses y no saben lo que es traslado de valores”, señaló.

Las negociaciones por el contrato colectivo afectan a más de siete mil empleados a nivel nacional, señala Román Peña, delegado de la sucursal matriz México de Serpaprosa.

“Un insulto lo que quiere dar la empresa, entonces como siguen en lo mismo decidimos mejor levantarnos y esperar nuevamente otra reunión para ver si la empresa ya cede un poco más a las peticiones”, explicó.

Alejandro Aguilar

Ernesto Montiel, de la zona de Los Reyes, denunció que hay innumerables necesidades y carencias que ponen en peligro su labor.

“Adolecemos de camiones nuevos, tenemos una planilla de modelos 2020 ¿y a la fecha se imagina cómo están? tenemos que andarlo remendando, le exigimos ello, y dentro de ello, el salario vital para nosotros”, cuestionó.

Luego de poco más de tres horas de conversaciones, las dos partes determinaron reunirse con sus asesores para volver a emplazar un nuevo encuentro, pues podría estallar una huelga a partir del 4 de noviembre, adelantó el secretario general del sindicato, Alfonso Godínez Pichardo.