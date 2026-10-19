Monreal niega nepotismo por candidatura de su hermano en Fresnillo; “se sacó la rifa del tigre"

Ricardo Monreal rechazó que la aspiración de su hermano Saúl a la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas, constituya un caso de nepotismo, pese a la presencia de la familia en cargos públicos de la entidad, y justificó que no existe ese riesgo porque ningún Monreal gobierna actualmente ese ayuntamiento.

No hay ningún riesgo de nepotismo, porque no gobierna el municipio ningún Monreal, lo gobierna el PRIAN”, sostuvo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, al ser cuestionado sobre las aspiraciones políticas de su hermano menor, también senador por Morena.

Saúl Monreal dio a conocer que se registró para buscar la coordinación de los comités de defensa de la transformación en Fresnillo, aunque dijo que mantiene su aspiración a la gubernatura de esa entidad.

Con esta decisión, el presidente de la Jucopo dijo que su hermano “se sacó la rifa del tigre”, al reconocer que “recuperar el municipio será complicado”, pues, afirmó, lleva varios años en manos de la oposición.

Se sacó la rifa del tigre. No es nada cómodo, no es nada fácil ganar esa elección. Está en manos del PRIAN y creo que es una aventura la que él está tomando (…) Y es un riesgo que se corre en toda democracia (…) está sacando la rifa del tigre. No es nada cómodo, no es nada fácil ganar esa elección”, insistió.

Solo 101 diputados de Morena no buscarán reelección

Asimismo, Ricardo Monreal dio a conocer que de los 254 diputados que integran el Grupo Parlamentario de Morena, sólo 101 no buscarán la reelección

Monreal reveló que del total, 153 diputados morenistas se inscribieron en el proceso interno para repetir al cargo en San Lázaro. Otros 17 legisladores se apuntaron como candidatos aspirantes a presidentes municipales.

Detalló que una vez que se cerró el periodo de registro interno de Morena para elegir a los coordinadores distritales, y eventuales candidatos a una diputación federal, se tiene un universo de alrededor de cinco mil aspirantes registrados, a ocupar uno de los 300 distritos.

Hubo distritos en donde se inscribieron hasta 29 personas por distrito”, dijo.

Solo de diputados yo les había dicho entre 120 y 150 de los 254 que somos (buscarían reelegirse). Me sorprendió hoy constatar, porque ayer se cerró el registro de municipios y la semana pasada de distritos, solo de los 254 se inscribieron 153 compañeros y compañeras diputados. Y se inscribieron 17 candidatos aspirantes a presidentes municipales”, precisó.

Monreal Ávila afirmó que la dirigencia de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones enfrentan una labor titánica, para la realización de encuestas, por lo que llamó a los contendientes “a disciplinarse”- “Debemos contribuir a que haya una actitud racional, disciplina partidaria, y que estén pensando más en el proyecto general que en la ambición personal de ser funcionario de elección popular. Es un momento complejo para todos”, expresó.

"No hay dinero para repartir": Monreal

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, alertó que no hay dinero para repartir, puesto que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 tiene un margen mínimo para reasignar recursos a sectores prioritarios como salud, agua, campo y educación.

El presupuesto es uno, no se puede estirar y el ingreso es uno (…) hay muchas necesidades, muchas carencias y no alcanza para todos”, remarcó.

Y ante las exigencias de mayores partidas presupuestales de sectores como el Seguro Social, el coordinador de Morena en San Lázaro anticipó que los diputados tendrán que recurrir a la “austeridad y la creatividad” para distribuir los recursos disponibles, sin comprometer las obligaciones ya contempladas en el paquete económico.

Advirtió que las necesidades de distintos sectores rebasan la capacidad financiera prevista en el proyecto de gasto, que asciende a 10.6 billones de pesos, por lo que cualquier incremento, en caso de aplicarse, deberá compensarse con una reducción en otro rubro.

No hay más que ese fondo de 10.6 billones de pesos (…) Tenemos que hacer gala de inteligencia y de creatividad para que más o menos puedan estar atentos y atendidos los sectores prioritarios de la población”, sostuvo.

Precisó que la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda ya contiene una distribución de los recursos y que la mayor parte está “comprometida”, lo que reduce considerablemente las posibilidades de modificar las partidas.

Es muy pequeño el margen que tenemos de discrecionalidad, un porcentaje muy mínimo de todo el presupuesto planteado por la Secretaría de Hacienda por encargo de la presidenta”, señaló.

Entre las principales demandas que deberá atender el Congreso figuran las del sector salud, las universidades públicas y los productores del campo, además de las necesidades de infraestructura y seguridad social.

Respecto a la exigencia de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de un incremento salarial de 10 por ciento, Monreal consideró legítimas sus demandas, aunque pidió esperar el resultado de las negociaciones con las autoridades del organismo.