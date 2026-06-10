Lluvias provocan cierres carreteros y daños en caminos de la Sierra hidalguense

Las lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron afectaciones en diversos tramos carreteros de Hidalgo, principalmente en municipios de la Sierra Otomí-Tepehua y la Huasteca, donde se reportan derrumbes, caída de árboles y daños en caminos rurales, informó la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS).

Uno de los incidentes de mayor impacto ocurrió en el municipio de Huautla, donde un derrumbe bloqueó por completo la carretera estatal Acatepec-Tres Huastecas, lo que obligó al cierre de la circulación en ambos sentidos mientras se realizan labores de limpieza y retiro de material.

En Xochiatipan, el desbordamiento de un arroyo afectó el camino que comunica a las comunidades de Tlaltecatla y Pocantla, dejando sin acceso terrestre temporal a esta última localidad. Las autoridades señalaron que los trabajos de rehabilitación comenzarán una vez que disminuya el nivel del agua.

Las precipitaciones también provocaron derrumbes y caída de árboles en distintos puntos de Tianguistengo, particularmente en los tramos carreteros hacia La Esperanza y El Hormiguero. Personal de la dependencia realizó trabajos para liberar las vialidades y restablecer parcialmente el tránsito.

De igual forma, en las carreteras Ramal-Tianguistengo y Tianguistengo-La Esperanza fueron habilitados carriles de circulación tras el retiro de escombros y vegetación caída.

En tanto, sobre la vía Santa María Temascalapa-Huehuetla, brigadas estatales efectuaron labores de desazolve debido a la acumulación de agua y sedimentos que dificultaban el paso hacia la comunidad de El Paraíso.

La SIPDUS informó que mantiene el monitoreo permanente de la red carretera estatal ante la continuidad de las lluvias y el riesgo de nuevos deslaves, desbordamientos y afectaciones a la infraestructura vial. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por zonas serranas.