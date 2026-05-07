Entre “calorón” y lluvias, así estará el clima en el país

El Frente Frío número 49, fuera del pronóstico de la temporada, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nuevo León (este, centro y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste); así como puntuales muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que existen condiciones para la formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León y Tamaulipas (noroeste y norte).

En tanto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en zonas de Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

Además de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; finalizando a partir de este día en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El Servicio Meteorológico Nacional, dio a conocer que existen condiciones para la formación de torbellinos. Cuartoscuro

El SMN, detalló que se esperan lluvias intensas en Nuevo León (centro, este y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste); muy fuertes en Coahuila (este y noreste) y San Luis Potosí (norte y centro); fuertes (de 25 a 50 mm) en Zacatecas (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte, centro y sureste), Estado de México (noreste), Tlaxcala (norte), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos en Guanajuato y Ciudad de México, y lluvias aisladas en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Morelos, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.

Agregó que se prevén temperaturas máximas superiores a 45 grados en Guerrero (noroeste); de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (norte, centro y este), Chiapas (centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte y costa) y Yucatán (oeste y suroeste).

De 35 a 40 grados en Sonora (noroeste), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León (sur), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Colima y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Baja California Sur, Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).

fdm