Lluvias intensas generan afectaciones en Hidalgo

Las lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron diversas afectaciones en municipios de Hidalgo, donde autoridades de Protección Civil atendieron reportes por derrumbes, daños materiales, inundaciones y caída de árboles.

En Tenango de Doria fue acordonado de manera preventiva un tramo de la carretera Peña Blanca–El Nanthe, debido al desprendimiento de tierra y rocas provocado por la saturación del suelo.

Las autoridades señalaron que la zona continúa con riesgo de nuevos deslaves, por lo que recomendaron a los automovilistas extremar precauciones.

En Tepeji del Río una granizada registrada en la comunidad de San Ignacio Nopala causó el colapso de techumbres y tejabanes, además de daños en una bodega destinada al almacenamiento de pacas y afectaciones a dos vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, no hubo personas lesionadas.

Por otra parte, en Tizayuca las precipitaciones provocaron inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y afectaciones a la circulación en distintos puntos del municipio, por lo que brigadas municipales realizaron labores de atención y retiro de obstáculos.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas y exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, evitar transitar por áreas de riesgo y reportar cualquier emergencia a través del número 911.