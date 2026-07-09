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Cómo evitar emergencias en la playa

La vigilancia en playas ayuda, pero no sustituye la prevención. Antes de entrar al mar conviene revisar el oleaje, ubicar a los salvavidas y seguir medidas básicas de seguridad.

Por: Alexandro Medrano

Infografía en blanco y negro sobre la Operación Salvavidas Verano 2026; muestra un mapa de México, una torre de salvavidas y las fechas del operativo, del 30 de junio al 30 de agosto.
La Operación Salvavidas Verano 2026 mantiene vigilancia en playas de mayor afluencia turística durante la temporada vacacional.Alexandro Medrano

Ir a la playa parece sencillo: llegar, poner la sombrilla, correr al agua y dejar que empiecen las vacaciones. Pero el mar no funciona como alberca. Cambia rápido, tiene corrientes, zonas profundas, oleaje irregular y espacios donde también circulan lanchas o motos acuáticas.

Por eso, durante la temporada vacacional, la Secretaría de Marina mantiene activa la Operación Salvavidas Verano 2026, un despliegue de vigilancia, rescate y primeros auxilios en zonas costeras de alta afluencia turística.

La presencia de salvavidas y personal naval reduce riesgos, pero la prevención empieza antes de tocar el agua. La primera recomendación es mirar alrededor: identificar dónde está el puesto de auxilio, observar el color de las banderas, revisar si hay oleaje fuerte y preguntar si existen zonas restringidas.

Infografía sobre el despliegue de la Operación Salvavidas Verano 2026; incluye 3,436 elementos navales y civiles, 343 unidades operativas, 34 estaciones navales y puestos de socorro con salvavidas y sanidad naval.
La Marina desplegó personal, unidades operativas, estaciones navales y puestos de socorro para apoyar labores de vigilancia, rescate y primeros auxilios.Alexandro Medrano

Uno de los errores más comunes es confiarse porque “se ve tranquilo”. En la playa, una zona aparentemente calmada puede tener corrientes de retorno o cambios bruscos de profundidad. También hay momentos del día en los que el oleaje aumenta y hace más difícil salir del agua.

La clave es no nadar lejos, no entrar solo y evitar hacerlo bajo los efectos del alcohol. Si viajas con niñas o niños, la vigilancia debe ser constante: estar en la orilla no significa que estén fuera de peligro. Un descuido breve puede bastar para que una ola los derribe o una corriente los aleje.

También es importante respetar los accesos. Estacionarse o colocar objetos frente a entradas de emergencia puede retrasar la llegada de patrullas, ambulancias o personal de rescate. En una emergencia real, cada minuto cuenta.

Infografía con recomendaciones de seguridad para vacacionistas en playa durante la Operación Salvavidas Verano 2026; incluye medidas preventivas y el número de emergencia 800 627 4621 / 800 MARINA 1.
Seguir las indicaciones de salvavidas, vigilar a niñas y niños, evitar alcohol antes de nadar y usar chaleco salvavidas puede reducir riesgos en la playa.Alexandro Medrano

Si usas una embarcación menor, el chaleco salvavidas no es adorno ni trámite: es una medida básica de supervivencia. Lo mismo aplica para motos acuáticas, paseos en lancha o actividades recreativas lejos de la orilla.

La Marina también recomienda hidratarse, usar protector solar y no dejar basura en la playa. La seguridad no solo se trata de evitar accidentes en el agua; también implica cuidar el entorno y mantener libres las zonas de paso.

Si ocurre una emergencia, lo correcto es pedir apoyo de inmediato y no intentar rescates improvisados que puedan poner en riesgo a más personas. Para emergencias en la mar está disponible el número 800 627 4621 / 800 MARINA 1.

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