Cómo evitar emergencias en la playa

Ir a la playa parece sencillo: llegar, poner la sombrilla, correr al agua y dejar que empiecen las vacaciones. Pero el mar no funciona como alberca. Cambia rápido, tiene corrientes, zonas profundas, oleaje irregular y espacios donde también circulan lanchas o motos acuáticas.

Por eso, durante la temporada vacacional, la Secretaría de Marina mantiene activa la Operación Salvavidas Verano 2026, un despliegue de vigilancia, rescate y primeros auxilios en zonas costeras de alta afluencia turística.

La presencia de salvavidas y personal naval reduce riesgos, pero la prevención empieza antes de tocar el agua. La primera recomendación es mirar alrededor: identificar dónde está el puesto de auxilio, observar el color de las banderas, revisar si hay oleaje fuerte y preguntar si existen zonas restringidas.

La Marina desplegó personal, unidades operativas, estaciones navales y puestos de socorro para apoyar labores de vigilancia, rescate y primeros auxilios. Alexandro Medrano

Uno de los errores más comunes es confiarse porque “se ve tranquilo”. En la playa, una zona aparentemente calmada puede tener corrientes de retorno o cambios bruscos de profundidad. También hay momentos del día en los que el oleaje aumenta y hace más difícil salir del agua.

La clave es no nadar lejos, no entrar solo y evitar hacerlo bajo los efectos del alcohol. Si viajas con niñas o niños, la vigilancia debe ser constante: estar en la orilla no significa que estén fuera de peligro. Un descuido breve puede bastar para que una ola los derribe o una corriente los aleje.

También es importante respetar los accesos. Estacionarse o colocar objetos frente a entradas de emergencia puede retrasar la llegada de patrullas, ambulancias o personal de rescate. En una emergencia real, cada minuto cuenta.

Seguir las indicaciones de salvavidas, vigilar a niñas y niños, evitar alcohol antes de nadar y usar chaleco salvavidas puede reducir riesgos en la playa. Alexandro Medrano

Si usas una embarcación menor, el chaleco salvavidas no es adorno ni trámite: es una medida básica de supervivencia. Lo mismo aplica para motos acuáticas, paseos en lancha o actividades recreativas lejos de la orilla.

La Marina también recomienda hidratarse, usar protector solar y no dejar basura en la playa. La seguridad no solo se trata de evitar accidentes en el agua; también implica cuidar el entorno y mantener libres las zonas de paso.

Si ocurre una emergencia, lo correcto es pedir apoyo de inmediato y no intentar rescates improvisados que puedan poner en riesgo a más personas. Para emergencias en la mar está disponible el número 800 627 4621 / 800 MARINA 1.