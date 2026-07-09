Lluvias provocan cierre vial en avenida Gran Canal al norte de CDMX

Las fuertes lluvias registradas durante la noche del miércoles provocaron una acumulación de agua en la avenida Gran Canal, en la zona de San Juan de Aragón, lo que obligó al cierre de la vialidad.

Inundación Rodolfo Dorantes

El punto con mayor afectación se ubicó entre Eje 5 Norte, Calzada San Juan de Aragón y Manuel Buenrostro, donde el nivel del agua alcanzó hasta 60 centímetros de profundidad en la zona más baja. La inundación cubrió los tres carriles del sentido poniente de la avenida, en un tramo de más de 200 metros de longitud.

Ante esta situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizaron cortes a la circulación en ambos sentidos de Gran Canal, desde Circuito Interior hasta Oriente 157, con el objetivo de evitar que los vehículos quedaran varados o sufrieran daños por el agua.

Algunos automovilistas que lograron atravesar la zona afectada reportaron la pérdida de sus placas delanteras, debido a la fuerza del agua. Ante esto, un limpiaparabrisas identificado como Iván aprovechó la situación para ayudar a recuperarlas.

El joven explicó que cada vez que ocurre esta inundación realiza la misma labor: camina entre el agua, incluso descalzo, para localizar las placas y guardarlas hasta que los propietarios regresan a buscarlas. Como agradecimiento, algunos conductores le entregan una propina.

Hasta las 11:00 de la mañana, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua aún no había llegado al punto para realizar los trabajos de desazolve y retirar el agua acumulada con apoyo de motobombas, por lo que la vialidad continuaba cerrada.