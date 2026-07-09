Refuerza Alfonso Durazo acciones de seguridad en Sonora con la destrucción de 900 armas de fuego

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la inutilización de un total de 919 armas de fuego decomisadas a organizaciones criminales. Durante el acto oficial, se destruyeron de manera específica 368 armas cortas y 551 armas largas, además de sacarse de circulación 3 mil 373 cargadores y 410 mil 462 cartuchos de diversos calibres. Estos datos duros representan el resultado directo de los operativos conjuntos realizados por las fuerzas de seguridad en la entidad y marcan un incremento respecto al año anterior, periodo en el que se inutilizaron 586 armas decomisadas, desglosadas en 331 armas largas y 255 armas cortas.

El mandatario estatal subrayó la relevancia de estas acciones de prevención dentro de la estrategia integral de seguridad pública, pues el retiro de este armamento debilita de forma contundente la capacidad operativa de los grupos delincuenciales. Alfonso Durazo puntualizó que combatir la violencia requiere evitar que los artefactos regresen a las calles, por lo que destacó el impacto directo que tiene cada decomiso en la reducción de los índices delictivos de la región.

“Cada arma ilegal que sale de circulación reduce la probabilidad de que ocurra un homicidio, un robo, una extorsión o una tragedia familiar. Vean ustedes esta imagen, este tendido de armas que se traduce automáticamente en un riesgo para la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses”, indicó el titular del Ejecutivo estatal al destacar la magnitud del material de guerra retirado.

Finalmente, el gobernador de Sonora reconoció la sinergia permanente y la coordinación estrecha que existe entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las corporaciones policiales estatales y municipales, así como las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia. El mandatario insistió en que el trabajo unificado, responsable y disciplinado fortalece de manera decisiva la obligación del Estado mexicano de proteger eficazmente a la población civil. Al evento asistieron altos mandos navales, militares y aeronáuticos, junto con representantes judiciales y de las fiscalías federal y local.