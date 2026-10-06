Lluvias a nivel nacional registran déficit de 7.2%; las presas al 56% de llenado

En lo que va del año, las lluvias a nivel nacional registran un déficit de 45.4 milímetros, equivalente a 7.2 por ciento debajo del promedio histórico, para un total de 581.0 milímetros, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, en octubre se esperan precipitaciones por arriba de la media en la mayor parte de la región centro-norte de la República Mexicana.

Excélsior / Conagua

Mientras que del centro hacia el sur se prevén lluvias dentro del promedio y por debajo de los registros en la Península de Baja California y la Península de Yucatán.

El SMN agregó que la lámina de lluvia para octubre será de 90 milímetros, que comparado con su climatología (1991-2020), de 76 milímetros, representa 18 por ciento por arriba de la media histórica.

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Embalses

Por su parte, las 210 principales presas del país acumularon, al 5 de octubre de 2026, un total de 70 mil 750 millones de metros cúbicos de agua.

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Durante la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que los embalses tienen un déficit de 14 por ciento y están a un promedio de llenado de 56 por ciento.

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Actualmente, 36 presas tienen almacenamientos superiores al 100 por ciento, 62 entre 75 y 100 por ciento, 46 entre 50 y 75 por ciento y 66 menos del 50 por ciento.