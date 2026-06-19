Lluvias causan caos, inundaciones y muerte en Nuevo León

Tras la fuerte ola de calor que azotó a Nuevo León, ahora las fuertes rachas de viento, lluvia y granizo colapsaron la zona metropolitana de Monterrey, en donde dejaron una mujer sin vida, la búsqueda de un adolescente y una mujer arrastrados por la corriente, así como el derrumbe de dos construcciones.

Protección Civil del estado informó de una serie de inundaciones y cierres viales, así como diversas afectaciones entre las que se encuentran árboles y cables caídos.

La persona que murió fue una mujer, a la cual le cayó encima un anuncio en el cruce de avenida Universidad y Unión en la colonia Anáhuac, en San Nicolás de los Garza.

Foto: Especial

Dentro de las afectaciones que dejó la lluvia también se encuentra el colapso de la losa de una tienda de conveniencia ubicada en Doctor Coss y Ladrón de Guevara, en Monterrey, sin reporte de heridos.

Además, Protección Civil municipal dio a conocer la caída de una barda de 50 metros en la colonia del Norte, la cual se precipitó sobre cuatro vehículos estacionados.

Mientras que el rescate de un hombre se realizó en el Río La Silla, en Guadalupe.

En la capital del estado se informó que un menor de edad fue arrastrado por la corriente en un arroyo de la colonia Valle Verde.

Foto: Aracely Garza | Excélsior

El jovencito ingresó al agua de manera accidental, cuando trataba de recuperar unas sandalias que fueron arrastradas por la corriente, aparentemente perdió el equilibrio y cayó al cauce.

En la colonia Jardines de San Miguel, en Guadalupe, se procedió a la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por la corriente.

Hasta el corte de las 20:30 horas se tenían informes de 17 vehículos varados, 103 postes caídos, 115 árboles caídos, 64 cables colgando y 93 cortocircuito.